Empresas de manutenção de elevadores podem trazer economia na conta de energia

A partir deste mês de agosto a energia elétrica estará mais cara. Segundo estudo da InfoMoney, realizado durante o mês de julho, cada quilowatts/hora consumido pode chegar a custar R$11,50 a mais na fatura. Esse aumento deve impactar nas unidades consumidoras residenciais, incluindo condomínios, o que vai demandar estratégias de economia, principalmente em relação a equipamentos que possuem alta demanda de energia, como os elevadores.

A seguir, a empresa Elevadores Ok dá algumas recomendações para economizar energia durante o uso do transporte vertical. Confira:

- Elevadores modernos gastam menos energia elétrica;

- Não sobrecarregue o elevador e evite chamar vários ao mesmo tempo;

- Substitua lâmpadas comuns por lâmpadas de LED;

- Incentive o uso de escadas no condomínio. A medida também traz benefícios para a saúde;

- Modernize o seu elevador com sistema de estratégia de atendimento duplex ou triplex. Dessa forma, o atendimento será feito pelo elevador mais próximo, reduzindo consideravalemte gastos com energia;

Regularidade na manutenção e bom uso de elevadores contribuem para a economia na conta de energia elétrica (Marcos Santos / Usp Imagens)

Manutenção

Cuidados técnicos com a máquina também fazem parte da estratégia de economia de energia. Elevadores antigos, com falhas, e pouca manutenção, puxam muita energia para operacionalizarem. Por isso a importância de ter uma empresa de elevadores que aponte as necessidades dos equipamentos e faça manutenções preventivas, corretivas e modernizações. Correções feitas periodicamente também impactam na redução do consumo de energia.

Estar atento se a modernização do elevador é necessária é a forma mais eficaz de diminuir o consumo de energia elétrica, uma vez que as peças são novas e estão em pleno funcionamento.

Sobre a Elevadores Ok

A Elevadores Ok atua em diversos estados brasileiros e possui em seu corpo técnico engenheiros e técnicos habilitados e treinados para garantir a segurança e qualidade em manutenção de elevadores e escadas rolantes.

Para manutenções corretivas, a empresa atende de forma rápida, mantendo uma média de 30 minutos a partir do chamado, pois a empresa entende que os elevadores são o maior patrimônio comum dos condomínios.

Para garantir a qualidade e atualização da equipe, a Elevadores Ok possui laboratório, sala de treinamento e oficina, além de viaturas, estoque regular de peças e programas de manutenção.

Para saber mais ou solicitar um orçamento, clique aqui.