Elevador com problemas? Talvez seja hora de modernizá-lo

Quem já passou pela experiência de chegar em um prédio comercial e ter uma fila para o elevador porque um ou mais elevadores não estavam funcionando ou, em um condomínio residencial, onde há ao menos dois elevadores, se deparar com o funcionamento apenas de um? São situações recorrentes e que, além de incomodar os usuários, chama atenção para os cuidados com o transporte.

Os reparos constantes podem indicar que o sistema já não é mais capaz de atender as demandas de uso. Nos casos dos elevadores com mais de 25 anos, a manutenção regular pode não ser suficiente. Peças podem estar obsoletas, inclusive com dificuldade para encontrar no mercado, e o equipamento pode não mais atender ao regulamento de segurança. O que fazer neste caso? Modernizar o equipamento.

Modernizar não é só trocar peças e fazer reparos. É preciso verificar alguns itens prediais, dentre outros, o aterramento elétrico, que deverá estar dentro das tolerâncias normativa, para que o novo sistema funcione adequadamente. Veja os indícios de que o um elevador necessita de modernização:

- Equipamento começa a apresentar problemas com frequência;

- A cada manutenção, os custos aumentam;

- Não há proteção contra oscilações de energia;

- Desníveis entre andares passam a ser recorrentes;

- Ruídos aparentes;

- Equipamento sem acessibilidade;

Se o elevador do seu condomínio ou do prédio no qual você trabalha apresenta ao menos três desses problemas, é hora de modernizar.

Além da melhora estética, a modernização do elevador garante melhor desempenho e segurança aos usuários (Divulgação Elevadores Ok)

Um elevador mais moderno garante segurança aos usuários, evitando lentidão, interrupções, ruídos e acidentes, além de valorizar o imóvel e reduzir despesas. Veja as vantagens de um equipamento modernizado:

- Redução de custos com conserto;

- Portas automáticas mais seguras e silenciosas;

- Possibilidade de botões com tecnologia toutless, sem necessidade de toque;

- Maior valorização do imóvel;

- Adequação à politica nacional de meio ambiente, com máquinas isentas do uso de óleo lubrificante.

