Dor na mastigação, estalos ao movimentar a boca e zumbido no ouvido podem ser sinais de DTM

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é uma desordem nas articulações da mandíbula, que são responsáveis pelos movimentos de abrir e fechar a boca. Existem dois tipos de DTM: a muscular e a articular, em que há dores na musculatura da mastigação e alterações na parte interior das articulações, respectivamente.

A cirurgiã e traumatologista bucomaxilofacial, Alessandra Arnaud Moreira, trabalha há 15 anos no Hospital Beneficente Portuguesa. A médica explica que existem várias causas para essa disfunção, mas as principais estão relacionadas ao estresse provocado no sistema mastigatório devido à postura errada, estresse emocional e bruxismo.

Médica Alessandra Arnaud revela que o hábito de mastigar chiclete pode provocar DTM (Divulgação/ Beneficente Portuguesa)

“Além disso, mastigar muito chiclete, morder caneta, comer só de um lado e dormir só de um lado também pode causar a DTM”, destaca.

Confira, a seguir, os principais sintomas da DTM:

1. Dores de cabeça e, às vezes, no rosto;

2. Estalos nas articulações;

3. Zumbido no ouvido;

4. Tonturas;

5. Limitação na hora de abrir ou fechar a boca.

Diagnóstico

De acordo com a médica, para que ocorra o diagnóstico correto desse transtorno, deve-se fazer uma avaliação com um cirurgião bucomaxilofacial e também especialista em DTM, que irá manipular a região por meio de palpação e inspeção local para análise clínica.

Disfunção pode causar dor de cabeça e zumbido no ouvido (Banco de imagens/Freepik)

“O médico vai coletar o histórico de evolução da doença trazidos pelo paciente e irá solicitar exames de imagem, entre outros, se necessário, para poder obter o diagnóstico e o tratamento ideal para cada caso”, acrescenta a cirurgiã.

Tratamento

Ainda segundo a médica, o tratamento para DTM é determinado conforme os sintomas e a evolução do paciente.

“O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, além do uso da placa de mordida. Em alguns casos, pode ser preciso fazer fisioterapia; laserterapia; terapia medicamentosa; artroscopia; artrocentese; viscossuplementação ou psicoterapia”, elenca Alessandra Arnaud.

