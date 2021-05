Dicas de etiqueta no elevador para o bom convívio entre usuários

Os elevadores são equipamento de uso coletivo e, a todo momento, transportam pessoas, animais e cargas. Sua instalação é obrigatória em edifícios com mais de cinco pavimentos ou quando a altura entre os andares permitir a instalação para garantir a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo. O elevador traz praticidade, mas também é um motivo de desentendimento entre moradores de condomínios. Seguir algumas normas podem ajudar, e muito, a todos os envolvidos no compartilhamento deste aparelho.

Algumas regras do elevador do condomínio são específicas e outras universais. Quando se fala da capacidade de peso da cabine, por exemplo, segue-se à regra de segurança estipulada pelo fabricante.

Há ainda algumas leis municipais e estaduais que tratam do tema. No estado de São Paulo, por exemplo, existe a Lei 11.995/96, que proíbe a discriminação social e racial no uso dos elevadores. Além disso, a lei municipal paulista 12.722/98 dita normas de segurança, como a proibição do acesso de crianças menores de dez anos desacompanhadas de responsáveis nos elevadores.

As regras de uso do elevador do condomínio estão, na maioria das vezes, nas normas do regimento interno, que estipulam diretrizes como não usar o elevador social, tais como carrinhos de supermercado, animais sem coleira, entre outros. Essas regras são definidas pelo síndico juntamente aos moradores.

Para evitar conflitos com outros usuários, é importante saber como se comportar no elevador (Victor Furtado/Arquivo)

É importante saber como se comportar dentro do elevador. Para proporcionar bem-estar aos usuários e evitar conflitos com outros condôminos, confira algumas dicas dadas pela especialista em etiquetas, Ercilda Pacheco:

Seja educado e respeitoso

A principal norma enquanto se usa o elevador é sempre ter educação com o outro usuário. “Para uma boa convivência em elevadores de condôminos é sempre cumprimentar as pessoas que já estão ou que ainda iram entrar no elevador, independente de retorno”.

Outro ponto é ter respeito com os usuários. Espere sempre as pessoas saírem antes de entrar no elevador e segure a porta para aqueles que precisam de ajuda; evite usar o viva-voz do celular no elevador e não use palavras de baixo calão enquanto divide o elevador com outra pessoa.

Chame apenas um elevador por vez

Caso haja elevadores social e de serviço é recomendado chamar somente um elevador para uso. Jamais chame os dois de uma só vez. Vale lembrar sempre que o elevador social é destinado ao transporte de pessoas, enquanto o elevador de serviço é destinado a cargas, animais de estimação e banhistas. Tente utilizar os elevadores seguindo essa destinação, respeitando sua capacidade sempre.

Regras para fazer mudança

As mudanças, bem como o transporte de cargas, bicicletas e animais nos elevadores, geram discussões até mesmo acaloradas nos condomínios. É comum que o transporte seja feito no elevador de serviço, desde que seja em horário comercial, de segunda à sexta-feira, por exemplo. Alguns condomínios também permitem a mudança no sábado até o meio-dia, mas não liberam no domingo.

Cada condomínio possui suas convenções na hora de realizar uma mudança. Sendo dessa forma estabelecido nesse documento regras específicas quanto a dia, hora, limite de carga e etc.

Cuidado com as crianças

Os cuidados com crianças sempre devem ser redobrados ao utilizar o elevador. Não é permitido que elas usem o equipamento desacompanhadas por adultos. Não permita que crianças brinquem, pulem ou façam movimentos bruscos dentro da cabina. Sempre que possível, converse com as crianças e exponha que o elevador não é lugar adequado para brincadeiras; exponha os perigos.

Siga medidas contra à covid-19

Por conta da pandemia do novo coronavírus, busque respeitar a capacidade de lotação, especialmente nesse momento difícil que estamos passando. Após acionar o andar escolhido, use álcool para higienizar as mãos. Não descuide do uso de máscara; ela é obrigatória e indispensável.

Com essas dicas, além de você ser um bom usuário, também pode contribuir para um bom aproveitamento e funcionamento dos elevadores. A Elevadores Ok conta com profissionais qualificados para realizar vistorias de manutenção. Para saber mais, clique aqui.