Detox natural: veja alimentos que ajudam a limpar o seu corpo

Retenção de líquidos, dificuldade em perder peso, língua branca ou amarelada, mau hálito e até congestão nasal são alguns sinais que o corpo emite indicando que alguém precisa fazer uma desintoxicação no organismo. A mudança de alguns hábitos é fundamental, especialmente a alimentação, nesses casos.

A dieta detox é indicada para eliminar toxinas do corpo e prepará-lo para um processo de reeducação alimentar ou emagrecimento. Entretanto, o foco não é a perda de peso, apesar de que ela costuma ser uma consequência dessa dieta, pois alguns dias depois já se nota que o corpo fica menos inchado.

Mitos e verdades

Para começar uma dieta desintoxicante não é preciso apenas aumentar o consumo de frutas e vegetais, mas também parar de consumir alimentos que intoxiquem e inflamem o organismo, como açúcares, glúten, derivados de leite, pães, massas e bebidas alcoólicas. Isso vai ajudar o fígado, órgão responsável pela limpeza do corpo, a ter um melhor desempenho e, de modo geral, trazer melhorias no metabolismo, na digestão, na disposição e até no sono.

Outro mito comum sobre o assunto é que a base da dieta detox é apenas feita de sucos. Eles podem ser aliados no plano alimentar por serem de fácil preparação, mas é indicado seguir um cardápio completo para ampliar os benefícios da dieta. Por isso, abuse das frutas, verduras, legumes, oleaginosas, carnes magras, sementes, grãos e beba muito líquido.

E para quem acha que com apenas um dia de detox após um longo período comendo frituras e alimentos industrializados, a verdade é que, como toda reeducação alimentar, o processo leva tempo para trazer benefícios efetivos e duradouros para o corpo. E tudo depende também da disciplina.

Conheça agora 6 alimentos que não podem faltar na sua dieta detox:

Verduras crucíferas

Brócolis, aspargos, couve são verduras que podem ser incluídas em sopas, saladas e sucos. Sua função é ativar as enzimas que ajudam na metabolização das toxinas.

Limão

Estimula o sistema imunológico e ajuda o fígado no processo de digestão. Pode ser consumido na comida ou em sucos.

Maçã

Conhecida por fortalecer o sistema imunológico e auxiliar o sistema digestivo, a maçã também ativa a liberação da bílis e ajuda a eliminar toxinas do corpo.

Gengibre

Tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo ser colocado em saladas, sopas e até mesmo nos sucos. O gengibre também tem ação termogênica, que dá disposição antes de exercícios e favorece a queima de gordura corporal.

Gema de ovo

Contém uma vitamina chamada colina, fundamental no processo desintoxicante.

Chá verde

Ativa as enzimas, acelera o metabolismo e é um ótimo aliado na dieta, com consumo mais indicado no período da manhã.

