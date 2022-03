Descubra como pagar menos no cinema

Ir ao cinema é sempre uma ótima opção para quem gosta de relaxar com a família, amigos ou até mesmo sozinho. Descontos nos ingressos para as sessões são uma forma de economizar nesse momento de lazer.

Normalmente, o desconto no cinema é garantido por leis federais para estudantes, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. No cinema Cinesystem do Shopping Metrópole Ananindeua é possível encontrar descontos para todos os tipos de público, conforme explica o gerente da empresa, Matheus Lucas.

Gerente do cinema destaca que toda terça-feira há descontos no Cinesystem (Divulgação/Cinesystem)

“Toda terça-feira tem ingresso com o preço mais baixo da semana para sessões 2D e 3D (exceto feriados, inclusive pontos facultativos). Os preços variam de acordo com a sala, com o ingresso inteiro saindo de R$ 22 a R$ 36”, explica.

Confira, a seguir, todos os descontos oferecidos na rede Cinesystem:

- Aniversariante Clube da Pipoca: membros do Clube da Pipoca têm benefícios exclusivos, como o ingresso grátis garantido no mês do seu aniversário. O Clube da Pipoca é um programa de relacionamento exclusivo da exibidora e permite que os membros acumulem pontos cada vez que vão ao cinema. Esses pontos podem ser trocados por desconto em ingressos e produtos de bomboniere;

- Sócio-torcedor: seu time do coração garante a alegria em dia de jogo e desconto no cinema também. Basta apresentar a carteirinha de sócio do time na bilheteria e garantir a entrada com desconto. A lista completa com os clubes participantes pode ser conferida aqui;

- KM de vantagens: para conseguir esse desconto, basta informar o número do CPF ao atendente da bilheteria e digitar a senha do Km de Vantagens na maquininha. Os Km serão debitados do seu saldo e será concedido o desconto exclusivo para participantes do programa sobre o valor do ingresso. Esse desconto é valido para qualquer dia da semana.

Programa Clube da Pipoca garante descontos em ingressos e produtos de bomboniere (Banco de imagens/Freepik)

O gerente do Cinesystem ressalta que o Clube da Pipoca é um programa de fidelidade que abrange todos os cinemas multiplex do país. “É um verdadeiro sucesso que já conta com mais de 300 mil participantes”, acrescenta.

No Cinesystem estudantes pagam meia-entrada. Já os idosos e pessoas com deficiência não pagam. Clique aqui para saber mais sobre as vantagens oferecidas pelos estabelecimentos do Shopping Metrópole.