Descubra cinco áreas do mercado de trabalho em Educação Física

A Educação Física é um campo interdisciplinar que envolve conhecimentos das áreas da educação e da saúde. O educador físico é responsável por desenvolver práticas corporais e produzir conhecimento relacionado à cultura do movimento, a fim de promover a qualidade de vida e a saúde da população.

A formação em nível superior pode se dar tanto em cursos de licenciatura quanto bacharelado, o que possibilita ao profissional várias oportunidades de atuação em espaços como escolas públicas e privadas, academias, hospitais, clínicas, assessorias esportivas e empresas.

As academias são um local importante de prática profissional e de auxílio à formação, principalmente para estagiários. Porém, de acordo com a professora do curso de Educação Física da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), Kaythy Vila Nova, uma grande demanda atual é por personal trainers.

“O treinamento personalizado traz consigo uma relação mais íntima entre o aluno/cliente e o profissional. Esse personal tem sido muito solicitado em atendimentos presencial e virtuais, através de aplicativos, aulas em tempo real, consultoria de treinamento, entre outros formatos”, explica. O mercado de trabalho oferece ainda outras possibilidades para o educador físico. Destacamos cinco áreas principais:

1. Reabilitação - O profissional de Educação Física pode desempenhar um papel importante na saúde. Nesse sentido, clínicas, hospitais e centros de saúde públicos ou privados podem contar com educadores físicos em suas equipes a fim de realizar atendimentos para reabilitação física e pulmonar, por exemplo.

“Ele atua dentro de clínicas de reabilitação física e hospitais com pessoas em diversas situações, entre elas a retomada de movimentos, a recuperação pós-operatória e de lesões, a prevenção de doenças e dores e outros problemas físicos ou ortopédicos”, explica a professora Kaythy Vila Nova.

2. Recreação - A Educação Física é fundamental também na promoção da recreação, da integração e do lazer. Nessa área, os bacharéis costumam atuar em hotéis, clubes e colônias de férias desenvolvendo atividades voltadas aos diferentes públicos atendidos nesses espaços.

Kaythy Vila Nova destaca que, na recreação, o profissional “deve ser capaz de elaborar, planejar e executar os programas recreativos; animar e liderar as atividades; promover eventos e situações positivas a todos os tipos de público (crianças, adolescentes, idosos); oferecer explicações claras e objetivas aos participantes; enfim, oportunizar momentos prazerosos e de integração aos participantes”.

3. Ginástica laboral - A professora do curso de Educação Física da Esamaz explica que o egresso pode ter em vista o trabalho em empresas, promovendo ações que buscam a saúde do trabalhador. “Ele precisa elaborar um programa de atividades levando em consideração as características e necessidades de cada empresa, como: inserções adaptadas aos horários/turnos, perfil da empresa e o ramo de atividades, áreas de risco e as causas mais frequentes de afastamentos dos funcionários”, diz.

Para isso, a professora ressalta a importância de aprofundar conhecimentos em áreas bem específicas, como ergonomia, fisiologia do exercício, alongamento, técnicas de relaxamento, massagem, além de dinâmicas de recreação e lazer.

4. Docência - A licenciatura tem como principal ramo de atuação a docência, que pode ser exercida desde a educação infantil até o ensino superior. Kaythy Vila Nova afirma que além da habilitação, o ingresso nessa área requer também cursos de especialização que qualificam o profissional e tornam-se diferenciais, por exemplo, em concursos e processos seletivos.

Apesar de haver oportunidades em todos os níveis, o maior mercado é o da educação básica devido a Educação Física ser um componente curricular obrigatório nos ensinos fundamental e médio. “O profissional de Educação Física, através de suas aulas na escola, oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças e adolescentes, permitindo o acesso a um amplo universo cultural. Ele é responsável por desenvolver habilidades motoras, sociais e psicológicas, autoconfiança, autonomia, formação social, cidadania, afetividade, equilíbrio e a boa convivência dos alunos na escola e na sociedade”, destaca a professora.

A professora do curso de Educação Física da Esamaz, Kaythy Vila Nova

5. Preparação de atletas - A área esportiva e de performance é outro campo em que o educador físico atua. A professora Kaythy Vila Nova, que também é mestre em Treinamento Desportivo, explica que o preparador físico é responsável por avaliar o atleta, criar estratégias e planejar treinos específicos para contribuir com a progressão do atleta em diferentes modalidades. Um ponto chave é desenvolver as capacidades físicas, como força, resistência cardiorrespiratória e muscular, coordenação motora, equilíbrio, agilidade e flexibilidade.

A docente da Esamaz ressalta que, em todos esses campos, é crucial a competência técnica-científica do egresso, mas cada vez nota-se a importância desses profissionais aprimorarem suas habilidades socioemocionais. “Nesses anos de atuação profissional, tenho escutado de vários empreendedores que o aspecto socioemocional tem ganhado destaque. Ter essa habilidade desenvolvida é um diferencial no mercado de trabalho, pois, isso requer do profissional criatividade, colaboração, flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, empatia, iniciativa, produtividade e autonomia”, conclui.

