Descubra as melhores ações para investir em 2022

O mercado financeiro está cada vez mais acessível aos investidores. Comprar ações na bolsa de valores, se tornar sócio das principais empresas do país e ter participação nos lucros é uma realidade para muitas pessoas que veem nas aplicações de renda variável uma alternativa para obter mais ganhos.

Há muitas possibilidades de garantir rentabilidade, mas também riscos inerentes à dinâmica da economia. A pandemia ainda impacta diversas atividades que buscam superar os efeitos da crise e isso se refletiu na Bovespa, que fechou 2021 com queda de 12%. Apesar do contexto adverso, alguns papéis tiveram valorização, trazendo resultados para os investidores e sinais de esperança na retomada.

Bruno Duarte, assessor de investimentos da AçãoBrasil, afirma que os melhores índices na bolsa brasileira foram observados na Embraer devido às apostas pela incorporação de novas tecnologias na empresa. Além disso, os chamados setores anti-cíclicos, que são aqueles mais resistentes às oscilações, foram destaque, como é o caso do setor petrolífero.

“A PetroRio e Petrobras, com a alta do Petróleo Brendt, bateram mais de 50%, além das produtoras de commodities em geral, como as relacionadas às atividades pecuárias, à exemplo da Marfrig”, ressalta o especialista.

Os serviços de uma assessoria especializada auxiliam os investidores na tomada de decisões no mercado financeiro (André Oliveira / O Liberal)

Já no cenário internacional, a bolsa americana fechou o último ano em alta de 27%, puxada por estímulos do governo dos Estados Unidos, bem como pelos resultados de grandes companhias nos ramos de transportes, serviços médicos, commodities e tecnologia. Porém, no início deste ano, o índice S&P 500, que reúne as ações das maiores empresas cotadas na bolsa entrou em baixa.

Diante disso, Bruno Duarte avalia que o cenário macroeconômico atual é de incerteza por conta de fatores como o aumento da inflação global, o ano eleitoral no Brasil, as tensões geopolíticas e o aumento da taxa básica de juros (Selic). Por isso, há uma busca por aplicações de renda fixa com maior estabilidade.

Para investidores mais arrojados e que pensam a longo prazo, Bruno Duarte diz que esse é um momento atrativo. “Isto gera uma queda de preços no mercado de ações e fundos imobiliários, fazendo uma excelente oportunidade de comprar bons ativos, gerando preço-médio, aumentando o horizonte para maiores rendimentos", explica o assessor que aponta algumas tendências.

“É de se esperar que ações de empresas estáveis, que pagam bons dividendos cheguem a uma maior valorização no mercado, como o setor elétrico, a exemplo de Copel ou Taesa, ou commodities, como Vale e Petrobras”, sugere.

Bruno Duarte, da AçãoBrasil Investimentos, avalia que o cenário é de incerteza, mas há boas oportunidades para os investidores nos produtos de renda variável (André Oliveira / O Liberal)

Para conhecer mais sobre o mercado e montar uma estratégia mais segura em meio às incertezas, contar com os serviços de uma assessoria de investimentos é fundamental. Bruno Duarte esclarece que a assessoria orienta as decisões tendo como base as informações técnicas e a experiência de quem lida diariamente com a economia.

“Infelizmente não há como prever o futuro com grande precisão com momentos bons e ruins ocorrendo no mercado. No entanto, os fundamentos de uma empresa devem permanecer o principal fator de escolha do investidor de longo prazo. Desta forma, busque junto de um especialista, formas de como se proteger em momentos de queda, além de formas de usar os momentos de baixa para conseguir ótimas oportunidades no mercado, aumentando seu patrimônio e renda passiva”, conclui.

