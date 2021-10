Decoração de Natal: saiba como deixar a casa arrumada para as festas de fim de ano

Arrumar o lar para o Natal e, consequentemente, para as demais festas comemorativas que se estendem no fim de ano, como as confraternizações, é uma tradição seguida em todo o mundo. A época festiva marca o começo de um novo ciclo, com novos sonhos e planos. E, nada melhor do que trazer todos esses sentimentos para dentro de casa.

De acordo com Luiz Henrique Menezes, decorador há mais de 16 anos, em Belém, as famosas luzes e adereços natalinos já começam a enfeitar portas, lojas e empreendimentos logo após o Círio de Nazaré, no final de outubro. "O povo paraense é um povo que vive intensamente esse período, então, na segunda-feira após o Círio, os lares já começam a ser arrumados", afirma ele, que já chegou a montar decoração natalina em 100 casas em único ano.



Decorador Luis Henrique Menezes aposta em decoração minimalista para 2021 (Arquivo pessoal)

Para 2021, a dica do decorador é escolher duas cores para nortear as produções de Natal. "A mistura de muitas cores pode acabar deixando o ambiente carregado, com muita informação. Escolher elementos pontuais em locais estratégicos, muitas vezes, traz um efeito lindo, sem precisar tanta coisa", explica.



Adornos decorativos levam o clima de Natal para diversos ambientes, desde a entrada da casa, até lavabos e quartos (Sidney Oliveira / O Liberal)

Guirlandas, arranjos de flores, uma mesa posta temática e a tradicional árvore de Natal estão entre os itens que não podem faltar. Mas, segundo Luiz Henrique, a decoração não precisa ficar só na sala. Outros cômodos, como lavabo, quartos e até a cozinha, podem ganhar um toque especial para o período.

Quartos e outros ambientes podem entrar no clima, com jogos de camas e adornos decorativos (Sidney Oliveira / O Liberal)

"Na sala, onde normalmente é montada a árvore de Natal, é importante comprar o item atentando para a largura e altura, para que não fique desproporcional no ambiente. Se a sua casa tiver escadaria, é possível investir em festões e muitas luzes. Nos quartos, uma guirlanda em cada porta, com jogos de cama que tenham uma harmonia com as cores da decoração, é o suficiente para trazer elegância”, detalha Luiz.

Mesa posta

Outro ponto que vem roubando a cena na hora de montar decorações temáticas, é a mesa posta. Segundo o decorador, montar um ambiente convidativo para a Ceia de Natal, ou mesmo para receber amigos para confraternizar, é uma forma de demonstrar afeto.

Arranjos de flores, louças e taças compõem a mesa natalina, que deve ter espaço para acomodar a ceia (Sidney Oliveira / O Liberal)

"A mesa posta caiu no gosto dos paraenses novamente. Podemos usar sousplat, jogos americanos, além de louças, taças e talheres para compor esse visual. Arranjos e velas também entram na montagem da mesa. Porém, é importante observar que no local será servido a comida, para que tudo seja também funcional", orienta Luiz Henrique.

