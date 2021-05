Curso nota máxima da Fibra é o grande diferencial na vida de profissionais de Administração

Todos os anos, o Ministério da Educação (MEC) realiza a avaliação de cursos do Ensino Superior brasileiro pelo Conceito Preliminar de Curso (CPC). Esse conceito é utilizado pelo órgão para avaliar a qualidade dos cursos nas universidades do país. Por meio da nota do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e de visitas técnicas que verificam a qualidade da infraestrutura e do corpo docente dos cursos, o ministério chega à nota final, que vai de 0 a 5. Quanto mais próximo de próximo de 5 for o índice, melhor é a classificação da instituição.

Em dezembro de 2020, o MEC divulgou as notas que se referem às classificações do ano anterior. No Pará, o Centro Universitário Fibra tem nota máxima em vários cursos de graduação. São eles: Direito, Enfermagem, Letras e Administração. Este, oferece duas modalidades: a primeira é em Consultoria Empresarial e a outra em Gestão Pública.

A Fibra tem como um dos diferenciais o equilíbrio entre a teoria e a prática. Há uma Empresa Júnior bem atuante, na qual o aluno tem a oportunidade de colocar na prática os conceitos teóricos, através das consultorias.

A fim de estimular o empreendedorismo, há 15 anos, é desenvolvida a Feira do Empreendedor na qual os alunos fazem lançamentos produtos no mercado. A ação foi pausada em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Os alunos têm desde o segundo semestre, um projeto integrador com o foco no pensamento holístico e a oportunidade de desenvolver a habilidade da escrita acadêmica por meio do artigo científico. Os professores do curso todos têm a titulação de Mestrado e Doutorado com atuação no mercado de trabalho, proporcionando aos alunos não somente o conhecimento teórico, mas também a experiência profissional. Com isso, agregando valor à carreira do aluno”, ressalta Gilberto Takashi Suzuki, coordenador da Empresa Júnior e professor do Centro Universitário nas disciplinas de Marketing, Gestão Financeira e Sistemática do Comércio Exterior.

Fibra oferece corpo docente formado por professores com titulação de Mestrado e Doutorado com atuação no mercado de trabalho ()

Teoria aplicada na prática

Estudante do 7º semestre do curso de Administração, Alysson Viana, 22 anos, escolheu seguir a carreira profissional nessa área para ser um bom dono do negócio através da gestão de pessoas e gestão de projetos. Sua ideia é realizar sonhos e superar as expectativas das pessoas, focando sempre no resultado.

“A Fibra me proporcionou todas essas qualificações, através de oportunidades para adentrar em entidades estudantis, como: a Empresa Junior. Lá foi possível realizar muitos projetos de consultorias, resultando na realização do sonho de muitas pessoas que desejavam abrir seu próprio negócio. Esses pequenos empresários foram orientados desde a gestão ao seu financeiro de forma totalmente gratuita”, conta sobre sua experiência.

Na Empresa Junior, Alysson também teve contato com consultorias empreendedoras durante a realização de diversos eventos beneficentes para comunidades e instituições não governamentais. “O projeto integrador, me proporcionou juntamente de amigos acadêmicos a ter uma visão diferenciada de gestão assim como nos influenciou a ter percepções inovadores, atendendo sempre as expectativas ecológicas, obtendo também o objetivo de poupar tempo e dinheiro. As monitorias, permitem aos alunos a terem uma visão educacional do curso, assim como o desenvolvimento de didática e saber trabalhar com pessoas”, relata o estudante.

Com nota 5 do MEC, o curso de Administração na Fibra proporciona oportunidades aos alunos para trabalhar em grandes empresas dentro do Brasil, através de programas treinee. A instituição é reconhecida pela sua estrutura e forma de ensino através do esforço continuo dos coordenadores e professores.

“O curso de Administração agrega valor para vida pessoal e acadêmica, em relação a saber trabalhar com pessoas e ter educação financeira, permitindo ter uma visão diferenciado no ambiente em que vivemos, além de mudar a vida de diversas pessoas ao nosso redor”, enfatiza Alysson.

Camila Santos aplica sua base acadêmica em sua atual profissão como servidora pública (Acervo pessoal)

Curso nota máxima é diferencial

Ex-aluna do curso de Administração, a servidora pública, Camila Santos, 26 anos, destaca a importância de ter cursado uma graduação com nota máxima do MEC. “A Fibra tem grande importância na minha formação profissional e estudantil. É uma instituição que nos acolhe como alunos e profissionais. Já entramos no curso com a certeza de que sairemos como grandes profissionais. E tudo o que aprendi serviu como base para a área que escolhi atuar. Hoje sou servidora pública municipal e me formei em Administração com ênfase em Gestão Pública. A Fibra fez todo diferencial na minha vida”, conta.

Para conhecer os cursos da Fibra, acesse aqui.