Curso de Direito é um dos mais procurados em Belém

Não é de hoje que o curso de Direito se tornou a profissão mais desejada dos brasileiros. De acordo com o último Censo do Ensino Superior, as salas de aula deste curso recebem, atualmente, mais de 800 mil estudantes.

Nos últimos anos, as oportunidades no mercado de trabalho para quem opta pela graduação cresceram de forma surpreendente, o que acabou aumentando, ainda mais, a pelo curso que permite atuação tanto na iniciativa privada e como profissional liberal, como também no serviço público.

Sobre o curso

Com duração de cinco anos, é possível encontrar o curso na maioria das instituições de ensino superior públicas e privadas de todo o Brasil. Mas, na hora da escolha, é importante observar se a faculdade tem o reconhecimento e autorização do Ministério da Educação (MEC), pois somente assim seu diploma terá validade no mercado.

No Pará, há 16 anos o Centro Universitário Fibra oferece o curso de Direito com nota máxima no Ministério da Educação (MEC), nos turnos manhã, tarde e noite, com professores que são referência no meio jurídico da capital paraense e do estado como: desembargador, procurador de Justiça, juiz, procurador autárquico, advogados, assessores, e outros profissionais operadores do Direito, que trazem para a sala de aula suas experiências.

Coordenador do Curso de Direito da Fibra, professor José Messias Gomes de Melo (Divulgação/Arquivo Pessoal)

José Messias Gomes de Melo, professor e coordenador do curso na instituição, fala sobre a solidez da graduação. “Como sou avaliador do MEC para cursos de Direito, entendo que este deve, além de atender as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de Direito, também preparar o futuro egresso para atender as exigências do mercado local e nacional, com uma visão humanista e para que ele esteja apto a resolver os problemas do dia a dia”, destaca.

Segundo o coordenador, é importante que a prática do Direito seja estimulada em sala de aula desde o início do curso. "Para uma boa formação, orientamos todos os alunos a vivenciar a prática desde o início do curso, seja na confecção de peças jurídicas, seja no atendimento aos assistidos no nosso Núcleo de Prática Jurídica. Além disso, e sobretudo, o incentivo à leitura permanente é fundamental", reforça.

Ainda de acordo com o professor José Messias, a Fibra, “além de possuir uma vasta biblioteca virtual, também disponibiliza a cada aluno do curso de Direito, a partir do 2° semestre, cinco livros físicos, por semestre”.

Não existe outra instituição de ensino superior na região metropolitana que forneça os livros como a Fibra, de modo que, as obras fazem parte da biblioteca dos estudantes, observando o que prevê a resolução que trata do assunto.

