Curso de Direito com foco na realidade social ajuda egressos a conquistar o mercado

O Direito é uma área dinâmica e com constante demanda por mais profissionais. A carreira exige cursar uma graduação, um estágio crucial que ser enriquecido com oportunidades que ajudam o aluno ter uma formação mais sólida, acumular conhecimento sobre o ordenamento jurídico e compreender a realidade social onde se atua.

A aliança entre os aspectos teóricos e práticos é parte importante desse processo. Para Robinson Pinheiro, advogado e professor do Centro Universitário Fibra, o aluno deve se familiarizar à realidade do campo desde o início do curso, por isso, a instituição dedica cerca de 20% da carga horária das aulas ao estudo de casos reais. “Criamos uma relação dialógica entre um arcabouço teórico consistente e uma rotina jurídica que fará parte do universo profissional dos futuros operadores do Direito”, afirma o docente.

Um exemplo disso está no estímulo que a instituição dá para que os estudantes realizem estudos de caso, analisem as jurisprudências, produzam papers e artigos científicos, além de atuar no Núcleo de Prática Jurídica (NPJ). A combinação desses fatores contribui para que os egressos tenham acesso à diversas oportunidades de preparo intelectual e qualificação técnica para o exercício do Direito em diferentes especialidades, bem como explica os altos índices de aprovação dos alunos da Fibra no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

“O Direito permite um diversificado portfólio de oportunidades para os futuros profissionais. Dentre os segmentos mais importantes, podemos destacar as carreiras policiais, as magistraturas, o Ministério Públicos e Defensorias, além dos acadêmicos que almejam o exercício da advocacia”, esclarece Robinson Pinheiro.

O docente analisa ainda o fortalecimento de tendências que abrem o mercado para ampliar-se em áreas emergentes e com novos desafios. Para ele, “além das áreas mais tradicionais do Direito como o Direito Penal, o Direito Administrativo, o Direito Civil, no atual cenário jurídico da Amazônia surgiram novas oportunidades em diferentes ramos. É o caso do Direito Ambiental, Direito Urbanístico e o Direito Digital, em razão do aumento de crimes cibernéticos praticados no mundo contemporâneo”.

O professor Robinson Pinheiro afirma que a atualização do currículo do curso de Direito valoriza novas demandas da área (Acervo Pessoal)

Na Amazônia, a realidade socioambiental, a dinâmica produtiva e os conflitos existentes na região tornam-se também indutores de demandas para os profissionais. “Este potencial econômico proporciona o surgimento de questões jurídicas bastante específicas como, por exemplo, os problemas relativos ao meio ambiente”, diz Robinson Pinheiro que ressalta a atualização dos currículos focada nessa realidade. “No Centro Universitário Fibra existe uma valorização do que chamamos de novos direitos ou direitos de terceira dimensão. É o caso do Direito Ambiental, considerado de fundamental importância para a formação de nossos acadêmicos”, conclui o professor.

