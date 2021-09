Cuidados auxiliam na preparação para o nascimento do bebê e durante o pós-parto

Um dos períodos de maior transformação física e mental da mulher é a gravidez. A cada semana, o corpo se adapta para nutrir e desenvolver o bebê que está a caminho. É a fase em que os cuidados não podem ser deixados de lado e, a partir dessa perspectiva, a Clínica Up Care proporciona uma série de procedimentos estéticos e fisioterapêuticos com foco no bem-estar feminino antes, durante e após a gestação.

Em funcionamento desde janeiro deste ano, a clínica reúne profissionais de fisioterapia, biomedicina e nutrição. Um dos segmentos atendidos é o das grávidas, para quem o estabelecimento desenvolveu um protocolo completo que inclui fisioterapia pélvica, pilates, drenagens linfáticas e acompanhamento nutricional.

Tratamentos proporcionam mais conforto durante o período gestacional e podem ser iniciados a partir do terceiro mês (Ubirajara Bacelar)

Ana Paula Coimbra é proprietária da clínica e destaca alguns cuidados com a pele e o corpo que as grávidas devem tomar para diminuir os desconfortos que possam surgir durante a gestação. “Fazer atividade física, cuidar da alimentação, manter a hidratação da pele de forma adequada e buscar um fisioterapeuta para ajudá-la a vivenciar da melhor forma este período tão especial da vida. Lembrando que todos os tratamentos geralmente se iniciam após o 3º mês de gestação e sempre com a liberação do médico obstetra que acompanha a paciente”, orienta.

Nutrição

Desde as primeiras semanas de gestação, um dos principais cuidados é com a ingestão de nutrientes que sejam benéficos para a gestante e para o feto. A dieta precisa ser elaborada observando as necessidades nutricionais de cada gestante, levando em consideração sua composição corporal, idade, estilo de vida e exames laboratoriais. A Clínica Up Care foca nos cuidados para a saúde da mãe e do bebê.

Estética

Os edemas nas mãos, face, tornozelo e pés incomodam algumas grávidas, por isso, além de uma alimentação balanceada, a drenagem linfática é muito eficaz para diminuir a retenção de líquidos.

Outra preocupação das gestantes é com o aparecimento de manchas escuras na pele, conhecidas como melasma. Fazer um acompanhamento com um profissional capacitado é importante para prevenir esta condição, que é muito comum na gravidez ou para tratar o problema quando já instalado.

Entre os procedimentos oferecidos para grávidas e puérperas, estão sessões de hidratação corporal, com esfoliação e produtos específicos para prevenir o surgimento de estrias. “Devido às alterações hormonais, muitas grávidas também se queixam de aumento da oleosidade da pele, surgimentos de cravos e espinhas, sendo a limpeza de pele eficaz para tratar deste quadro, podendo ser associada ao peeling de diamante, que consiste em uma microdermoabrasão com grãos de cristais que esfoliam a pele. O procedimento não usa produtos químicos, podendo ser utilizado pelas gestantes. A argiloterapia facial também pode ser utilizada para diminuir a oleosidade da pele”, indica Ana Paula.

Entre os benefícios do Pilates está a oxigenação que chega até o bebê (Ubirajara Bacelar)

As atividades físicas na gravidez são recomendadas, observando caso a caso. O pilates é uma das modalidades mais procuradas por serem de baixo impacto, além de aumentarem a consciência corporal e a oxigenação que chega ao bebê. Entretanto, é fundamental o acompanhamento da atividade por fisioterapeuta capacitado.

“O método pilates durante a gestação promove diminuição considerável da dor e melhora a estabilidade nas alterações da coluna, fazendo com que a gestante tenha uma postura correta sem alterações acentuadas. A técnica trabalha com alongamento, relaxamento, concentração, centralização, controle, respiração, precisão e fluidez, sendo um programa que visa melhorar a postura, o desempenho físico, a saúde e o bem-estar geral da gestante, promover uma boa recuperação do trabalho de parto e do parto propriamente dito”, detalha Ana Paula.

Fisioterapia

Nos atendimentos voltados para a fisioterapia, a uroginecológica traz benefícios na gravidez, no parto e no puerpério. É também um importante recurso para aquelas que priorizam o parto natural. “O método previne alterações de perda urinária durante e após a gestação, trabalha o fortalecimento da musculatura pélvica para sustentar a sobrecarga que ocorre na gestação, o períneo para o parto normal e auxilia a ter uma vida sexual saudável durante o período gestacional”, observa a fisioterapeuta.

Durante a gravidez, a mulher precisa reconhecer o seu corpo que passa por mudanças como a do eixo corporal. Técnicas de respiração podem auxiliar na qualidade do sono, que começa a ficar comprometida à medida que a barriga cresce.

Tratamentos de fisioterapia ajudam na preparação do corpo e restabelecimento de funções após o parto (Ubirajara Bacelar)

Já na preparação para o parto, são realizados exercícios específicos e aparelhos que ajudam no trabalho do assoalho pélvico, preparando o corpo e a musculatura para que a mulher tenha uma melhor experiência no parto, tanto normal quanto cesárea. “O músculo fica mais funcional, resistente e flexível. Ao longo do tratamento, a gestante vai entender melhor os processos de pré-parto e parto, conhecer e aprender a controlar melhor seu corpo”, acrescenta Ana Paula.



Puerpério

As semanas seguintes após o nascimento do bebê compreendem o puerpério. É a fase em que o útero se contrai para retornar à posição inicial, bem como os demais órgãos se adaptaram para acomodar o bebê que cresceu durante nove meses.

Com o nascimento da criança, o corpo faz um novo trabalho de reajuste físico, enquanto a mãe se desdobra na amamentação, cuidados com o bebê e a nova rotina. Entretanto, é importante voltar o cuidado para si também, observando as necessidades da dinâmica corporal, como o fortalecimento do assoalho pélvico para combater condições como a incontinência urinária - que independe da via de nascimento no parto.

A diástase é outro problema identificado após o nascimento da criança e se caracteriza pelo afastamento da musculatura abdominal, que pode ocasionar flacidez e dor lombar. “No pós-parto temos uma série de tratamentos que podemos ofertar para flacidez, estrias, gordura localizada, tratamentos para melhora da diástase, melasma que pode ter surgido na gestação. Além da continuidade da fisioterapia pélvica e do pilates. Tudo para que a nova mamãe se sinta ainda mais linda e feliz!”, pontua Ana Paula.

Conheça a Clínica Up Care

A clínica Up Care está obedecendo todas as regras de distanciamento social e higiene. Além disso, conta com vagas de garagem disponíveis para os clientes. O espaço está localizado na Rua Oliveira Belo, entre avenida Alcindo Cacela e travessa 14 de Março, no bairro Umarizal. Para mais informações, siga a conta no Instagram da empresa: @clinica_up_care.