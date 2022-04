Cristalfarma oferece teste rápido exclusivo com 99,9% de precisão no diagnóstico

A testagem é uma das ferramentas mais importantes para visualizar o cenário da pandemia do novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde recomenda que toda a população seja testada, principalmente para identificar e isolar os pacientes assintomáticos — considerados vetores na disseminação do vírus.

A necessidade de melhorar a velocidade dos testes é uma preocupação global, pois, quanto antes o paciente for detectado com uma doença, mais rápido se trata e se reduz a possibilidade de transmissão.

No Pará, é possível encontrar um teste rápido com 99,9% de precisão no diagnóstico. E o melhor: o resultado é gerado em menos de 15 minutos. Com 20 anos de atuação no mercado farmacêutico, o Grupo Cristalfarma é o único no estado a oferecer com exclusividade o teste-rápido Sistema BD Veritor™ Plus, de origem americana.

O sistema BD oferece resultados com qualidade de laboratório na assistência point-of-care, em um instrumento portátil e simples de operar. Sua tecnologia é capaz de produzir partículas de metal coloidais modificadas e altamente estáveis, contribuindo no aumento do desempenho do teste.

“Somos os únicos representantes no Pará do teste-rápido americano. Também somos pioneiros em oferecer a testagem rápido, portátil e fácil de usar, com resultados confiáveis de SARS-CoV-2 em poucos minutos”, ressalta o presidente do grupo Cristalfarma, Waldir Brito Junior.

A identificação do vírus ocorre através de um diagnóstico rápido, assertivo e com precisão. Esses elementos são fundamentais para enfrentar os desafios atuais relacionados à assistência aos pacientes e ao controle da disseminação da doença.

Um sonho conquistando o Brasil

Esforço, foco e dedicação transformaram a paixão pelo empreendedorismo em um sonho real, tornando a distribuidora de medicamentos genuinamente paraense em um novo destaque nacional.

Em 2001, o ex-representante comercial Waldir Brito e sua esposa Margareth Brito deram início a um grande sonho: serem donos do seu próprio negócio. Foi, então, que a residência do casal se transformou no ponto físico de uma distribuidora de produtos farmacêuticos. Com o passar dos anos, o negócio cresceu e nasceu a Cristalfarma, no centro de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

“Eu e minha esposa somos muito religiosos e pensamos em associar o nome da empresa a Cristo. E, num belo dia conversando sobre isso, vimos na tela do computador a palavra cristal. Para nós, foi um sinal e logo fizemos o registro da marca. Enfrentamos muitos desafios e crises, mas estamos aqui nesses 20 anos de muito trabalho e dedicação”, conta Waldir.

A Cristalfarma trabalha com a distribuição de insumos farmacêuticos para a rede hospitalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. O grupo abastece as farmácias de hospitais públicos e particulares no Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins e Goiás. A filial da empresa está instalada na cidade de Anápolis (GO).

Infraestrutura e atuação

Com a missão de ser a ligação entre a indústria e o varejo, na entrega de saúde, o grupo Cristalfarma se reinventou na pandemia. Para atender sua cartela de clientes, a empresa reforçou seu estoque de medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras, toucas e luvas, bem como kits de testagem rápida, linha de curativos e produtos para tratamento oncológico.

A Cristalfarma é especialista em insumos para vacinação. A empresa oferece kits de seringas específicos para recém-nascidos, idosos, obesos, entre outras especificidades. O grupo possui uma logística dinâmica, com frota própria para melhor atender sua clientela. A empresa tem cerca de 5 mil produtos catalogados e atende 67 fornecedores pelo Brasil.

Para saber mais sobre a Cristalfarma, clique aqui.



Serviço

Televendas: (91) 3255-5616 / 3255-1279 / 3255-3343 / 3255-3438

Endereço Matriz: Rod. BR 316, Km 06, Alameda Leopoldo Teixeira, 08. (Levilândia - Ananindeua - PA)

Endereço Filial: Av. Juscelino Kubitschek, 704, Quadra 19, Lote 16-E. (Jundiaí - Anápolis - GO)