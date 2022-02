Covid ou Influenza? Saiba os sintomas e onde fazer os testes

A elevação das notificações de casos de covid-19 aliado à disseminação do vírus da influenza H3N2 trouxe à tona a convivência de muitas pessoas com sintomas gripais. Febre, tosse seca, coriza, dor de garganta e de cabeça são indicativos de que o paciente pode ter uma dessas infecções, mas para identificar com precisão e obter o tratamento adequado, é necessário realizar a testagem.

No surto H3N2, os principais sintomas relatados são: febre alta, tosse, garganta inflamada, dores de cabeça, dor no corpo, fadiga e mal-estar. Já em relação à covid-19, as queixas dos pacientes incluem: febre, tosse persistente, coriza, espirros e dor de cabeça e de garganta. Os sintomas clássicos de perda de paladar e de olfato são menos comuns atualmente, após o surgimento de novas variantes.

RT-PCR pode levar até 4 horas para o resultado, enquanto o teste de antígeno pode ser liberado em até 1 hora (Thiago Gomes / O Liberal)

Em suspeita de infecção pelo novo coronavírus, a recomendação é que se faça um teste viral, entre o primeiro e o sétimo dia de início dos sintomas. O padrão de referência é o teste de amplificação de ácidos nucleicos, chamado de RT-PCR, que detecta a presença do material genético do vírus em secreções colhidas no nariz ou na garganta por meio de um cotonete longo e estéril. O segundo tipo é o teste de antígeno, que também se utiliza de fluidos respiratórios para acusar uma infecção ativa de SARS-CoV-2.

Além do processo de análise, outra diferença entre eles é o tempo de resultado, já que o RT-PCR pode levar até 4 horas para ser feito, enquanto o teste de antígeno é mais rápido e pode ser liberado em até 1 hora. Há, ainda, os testes sorológicos que são feitos com amostras de sangue e indicam a presença de anticorpos no organismo. Porém, este procedimento não é recomendado para diagnosticar uma infecção atual.

“Os testes sorológicos no momento têm utilização limitada, visto que a grande maioria das pessoas foram vacinadas e produzem anticorpos induzidos pelas vacinas. Da mesma maneira, milhares de pessoas foram infectadas e produzem também anticorpos devido a infecção, logo fica difícil saber se os anticorpos foram induzidos pela vacinação ou infecção”, esclarece o diretor científico do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, Dr. David Bichara.

Dr. David Bichara aponta as vantagens do Painel de Vírus Respiratórios, que permite detectar diferentes tipos de infecções respiratórias (Divulgação / Amaral Costa)

O médico explica ainda que existem diversas opções disponíveis para pesquisar o vírus influenza. Entre elas estão: a imunocromatografia, que apresenta os resultados mais rápidos; a imunoflorescência, que abrange o estudo dos principais vírus respiratórios; e os exames por reação em cadeia de polimerase (PCR), que possuem maior sensibilidade. David Bichara avalia que “no momento atual, seria interessante a realização do Painel de Vírus Respiratórios”. A vantagem desse exame é a combinação que permite diagnosticar diferentes vírus respiratórios, incluindo o da covid-19, os da influenza A e B e o vírus sincicial respiratório.

Vale ressaltar que a interpretação dos exames de acordo com o quadro clínico do paciente deve ser feita por um médico. Isso contribui, por exemplo, para a identificação de casos de falso negativo, em que a pessoa está assintomática, mas pode transmitir o vírus.

Da mesma forma, “nem sempre o resultado de um RT-PCR detectado (positivo) significa infecção aguda. Alguns pacientes diagnosticados com covid-19 podem ter RNA de SARS-CoV-2 detectável em amostras do trato respiratório superior por semanas após o início dos sintomas e não significa que estejam transmitindo a doença”, afirma David Bichara, que reforça: “nestas situações é fundamental a orientação do médico”.

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica oferece diversas alternativas para detecção de covid-19, bem como o Painel de Vírus Respiratórios.

