Cooperativismo se destaca na geração de emprego e renda

O cooperativismo é um modelo de negócio que está em franca expansão no estado do Pará. Baseadas na união de pessoas para o desenvolvimento de atividades econômicas relacionadas a produtos e serviços diversos, com divisão de custos, responsabilidades e buscando o crescimento mútuo, as cooperativas trazem retornos não só econômicos, mas também sociais para quem que faz parte desse movimento.

As contribuições com geração de renda e tributos aos municípios e ao Estado são proporcionais à expansão dessas associações. “Hoje no Pará há mais de 250 cooperativas em sete ramos de atividades, que somam mais de 163 mil cooperados. Isso representa mais de 4 mil empregos diretos, com carteira assinada, e se considerarmos que uma família tem entre 4 e 5 pessoas, chegamos a quase 700 mil pessoas que fazem parte da população cooperativista paraense, ou seja, que são indiretamente beneficiadas pelas cooperativas”, explica Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA (Organização das Cooperativas Brasileiras).

Em 2021, registrou-se um aumento de 4 a 8% da população cooperativista no Pará. Em se tratando da população com renda formal, 64% das pessoas estão inseridas no cooperativismo, de acordo com dados estatísticos da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

Áreas em crescimento

Segundo Ernandes Raiol, entre os ramos de atividades que as cooperativas protagonizam no estado atualmente, quatro deles têm mostrado maior crescimento.

O primeiro é o cooperativismo agropecuário, que conta com 70 cooperativas presentes em 43 municípios do Pará. São mais de 6.500 cooperados, gerando cerca de 360 empregos diretos.

Outra área em expansão é o cooperativismo de crédito, com mais de 75 mil cooperados. “Temos no Pará sistemas de crédito muito fortes como o Sicoob e o Sicredi, e também outros se desenvolvendo. Estas cooperativas já têm mais de 55 agências no estado e alcançam hoje 39 municípios. Em algumas dessas cidades a cooperativa é a única instituição financeira, fazendo circular a economia do município e gerando novas possibilidades de investimentos”, datalha o presidente do Sistema OCB/PA.

Ele cita também o segmento de saúde, cujas cooperativas já estão presentes nos 144 municípios do estado com quase 3 mil cooperados, sendo um dos ramos que gera mais empregos diretos na região. Além disso, há o cooperativismo de transporte, que conta com mais de 80 cooperativas registradas e ativas no sistema OCB/PA, atuando em 32 municípios paraenses, com mais de 3.600 cooperados e gerando cerca de 150 empregos diretos.

“Existe ainda o cooperativismo de produção, bens e serviços, onde profissionais autônomos estão se juntando para prestar os seus serviços ou até mesmo para comercializar alguns produtos, por exemplo voltados para a área do artesanato. É um ramo também que está crescendo bastante. São mais de 160 cooperativas presentes em 23 municípios, com mais de 40 mil cooperados e gerando em torno de 70 empregos diretos”, completa Ernandes.

O Sistema OCB/PA está aberto àqueles que desejarem empreender por meio do cooperativismo, explicando como funciona uma cooperativa, se há viabilidade econômica na ideia de negócio e o que é necessário para começar.

