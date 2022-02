Cooperativismo promove reintegração social e soluções financeiras a internas

Privada de liberdade e com duas filhas para criar, Leilane Sales encontrou no cooperativismo a oportunidade de se sentir reintegrada na sociedade. Em 2017, ela passou a integrar a Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora – Coostafe. Na cooperativa, as internas realizam trabalhos manuais e artesanatos e, através da comercialização do que produzem, garantem renda às suas famílias.

Leilane destaca que dessa forma está se sentido ressocializada: “Além do resgate pessoal que senti, devido à dificuldade de estar no cárcere, a cooperativa me proporcionou ter um trabalho digno, como forma de ressocialização, além do aprendizado na produção de artesanato e atuação na diretoria da cooperativa, auxiliando pessoas que antes tiveram a mesma necessidade que a minha”, conta.

Presidente da Coostafe, Leilane Sales (Arquivo Pessoal)

A dedicação foi tanta que hoje Leilane é presidente da Coostafe, primeira cooperativa do Brasil formada exclusivamente por internas do Sistema Penal. Nesses oito anos, a cooperativa mostrou que o empreendedorismo feminino não tem fronteira, como enfatiza o assessor de projetos na Diretoria de Reinserção Social da SEAP - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, Gerson Santos: “É transformar mulheres por meio da união, cooperação, propósito de vida e ensinamentos a boas práticas de empreendedorismo solidário”.

Gerson também explica que o projeto inovador contou com a parceira da cooperativa de crédito Sicoob Coimppa: “ A cooperativa de crédito, além de dar o suporte financeiro, buscou incentivar, apoiar, divulgar e fomentar a Coostafe junto aos seus demais associados. Dentre as parcerias conquistadas por intermédio dos gestores do Sicoob Coimppa, destacamos a ONG (Organização Não Governamental) Humanitas360 e a Brazil Foundation, que passaram a conhecer, se encantaram e incluíram a Coostafe como um dos projetos beneficiados e com captação financeira para investimento em melhorias”.

Para Tayana Sizo, analista de organização de quadro social do Sicoob Coimppa, o apoio e a inclusão financeira são formas de cooperação para promover a justiça social e financeira: “O Sicoob Coimppa tem sido uma alternativa para levar soluções financeiras não somente à Coostafe, mas também às internas. Recentemente, por exemplo, grande parte delas pôde abrir suas contas em nossa instituição. Isso representa um marco significativo na vida financeira dessas mulheres, pois garante a inclusão financeira às suas vidas”.

