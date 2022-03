Cooperativas atraem clientes de bancos

Muita gente não sabe, mas as cooperativas de crédito, entre elas a Sicoob Coimppa, apresentam a maioria dos serviços prestados pelos bancos, e o melhor: com taxas ainda bem mais acessíveis. Sem contar que na cooperativa as pessoas associadas que são as "donas" do negócio, definem o que pode ser feito com o resultado financeiro (as sobras), enquanto nos bancos, o resultado financeiro (o lucro) é destinado de forma concentrada a poucos proprietários, em relação ao universo de clientes que sustentam suas operações.



Ivan Costa, vice-presidente da Sicoob Coimppa, explica porque as taxas são bem menores nas cooperativas: “A não finalidade lucrativa da Cooperativa possibilita a cobrança de uma taxa de interesse do próprio associado. Nela, não está embutido o lucro para terceiros, o que contribui para que as instituições lucrativas reduzam as suas margens excessivas para se tornarem competitivas no mercado. Enfim, o Cooperativismo de Crédito contribui para segurar o aumento de juros”.

Ivan Costa, vice presidente da Sicoob Coimppa (Divulgação)

Qualquer pessoa pode ser associada (dona) da Cooperativa Sicoob Coimppa e usufruir das vantagens desse sistema de crédito, para isso basta procurar a agência localizada na Rua João Diogo, número 8, no bairro da Cidade Velha, em Belém, ou acessar as redes sociais da cooperativa no Instagram: @sicoobcoimppa e Facebook Sicoob Coimppa.



Principais diferenças de banco para cooperativa



Cooperativa

- Sociedade de pessoas;

- Cada associado tem direito a um voto;

- O usuário é o próprio dono;

- Comprometimento com a comunidade e o desenvolvimento local;

- Os resultados financeiros são devolvidos aos associados, proporcionalmente às suas operações com a cooperativa;

- Desenvolve-se pela colaboração.



Bancos

- Sociedade de capital;

- Cada acionista tem direito a tantos votos quanto suas ações;

- O usuário é um mero cliente;

- Pouco vínculo com a comunidade local;

- O lucro líquido fica à disposição dos acionistas, proporcionalmente ao número de ações ou participação no capital;

- Desenvolve-se pela competição.