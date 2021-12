Contagem regressiva: ainda dá tempo de fazer as últimas compras de Natal no Pátio Belém

Nos últimos cinco dias que antecedem o Natal, ainda tem detalhes faltando? Seja um presente para alguém especial, a roupa para a noite feliz. Além de diversidade de lojas que incluem desde eletrônicos, decoração, calçados, livros, entre outros, o Shopping Pátio Belém está com uma programação imperdível.

A promoção de Natal, por exemplo, vai sortear 15 scooters elétricas. Para participar basta trocar R$400 em notas fiscais por um cupom. O primeiro sorteio, de 5 scooters, acontecerá no dia 22/12 para compras realizadas até o dia 21. E a promoção vai até o dia 06 de janeiro com o sorteio de 10 Scooters, para compras realizadas até o dia 05/01.

Para tornar o natal ainda mais saboroso, o Shopping está com troca de notas fiscais (total de R$ 400 em compras + R$ 10) por panettone ou chocottone Bauducco. A troca deve ser realizada no 3º piso, no Empório do Panettone.

Além disso, os visitantes serão recebidos com uma programação especial:

- Parada de Natal: Dia 22/12 a partir das 16h

- Missa de Natal: Dia 24/12 às 12h na Sala 6 do Cinema Moviecom com Dom Antônio de Assis

- Natal Musical: Show de Música Clássica na Varanda do 2º Piso nos dias 22 e 23 às 17h.

- Papai Noel: Recebe as crianças na Praça Central até o dia 24/12.

Horários de funcionamento:

- Até dia 23/12: 9h às 23h;

- Dia 24/12: 9h às 19h;

- Dia 25/12: fechado;

- Dia 26/12: 10h às 22h.

Para conferir os detalhes, acesse o Instagram do Pátio Belém.