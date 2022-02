Conheça 5 formas para investir no exterior e aumentar sua renda

Investir no exterior é uma realidade que está mais acessível para os brasileiros. Com acesso a novos mercados e empresas mais consolidadas, o investidor pode diversificar as aplicações, adotar estratégias mais assertivas para proteger seu capital em casos de crise e incrementar a rentabilidade.

“Quando você globaliza a sua carteira passa a ter acesso a 98% do mercado financeiro, onde poderá comparar as melhores opções, não só em nível de retorno, mas também de segurança e liquidez, além de participar dos temas seculares, como a digitalização da saúde, dos serviços, do varejo, e que devem se intensificar nos próximos anos, podendo investir nas principais empresas de cada setor a nível mundial”, afirma a assessora de investimentos Danielle Souza.

Há diversas maneiras de ganhar mais nesse contexto, como comenta o escritório credenciado à XP, a AçãoBrasil Investimentos:

1. Bolsa de valores - As bolsas americanas NYSE e Nasdaq tem listadas em seus portfólios algumas das maiores companhias globais, que são indexadas no S&P 500. Ao se expor ao mercado internacional, é possível aproveitar oportunidades como essa e direcionar aplicações para setores estratégicos e de grande crescimento, como é o caso das empresas do ramo de tecnologia.

VEJA MAIS

Para isso, no entanto, é necessário abrir conta e fazer remessas de dinheiro para as transações.

2. COE - Para quem deseja diversificar, mas não quer operar com moeda estrangeira, há outras alternativas mais práticas e rentáveis no Brasil. Um exemplo é o COE (Certificado de Operações Estruturadas), uma modalidade de investimentos, que dentre várias possíveis estratégias, tem a opção de ser atrelada ao S&P 500, com possibilidades de ganho tanto na alta quanto na baixa da bolsa americana, proteção do capital investido e sem exposição cambial.

3. BDRs - Um produto de destaque na atualidade são os Brazilian Depositary Receipts (BDRs), que são certificados que representam ações de empresas do exterior. Por meio dessa operação, o investidor aplica em papeis de empresas estrangeiras, mas que estão custodiadas e asseguradas por instituições financeiras no Brasil. Dessa forma, os BDRs são vantajosos, pois permitem acesso ao mercado internacional, sem precisar fazer remessas cambiais ou declarar imposto de renda em outro país.

Algumas modalidades de investimento disponíveis, como os COEs e BDRs, tem ganhos com a valorização de ações estrangeiras (Amanda Perobelli / Reuters)

É importante saber que existem tipos e níveis diferentes de BDRs. Em geral, a maioria é do tipo não patrocinado, em que a instituição depositária dos papeis fica responsável pela divulgação de informações da empresa representada pelos títulos, como balanços financeiros, dando mais segurança ao investidor.

4. Fundos de Investimentos - Outra alternativa para investir no exterior são os fundos de investimentos internacionais. Esses produtos financeiros oferecem grandes atrativos, especialmente em economias mais estáveis e em um cenário de expectativa pela alta das taxas de juros nos Estados Unidos, por exemplo.

5. XP Private - Investidores mais experientes e com aplicações superiores a U$ 500 mil têm a oportunidade de internacionalizar os investimentos através da Assessoria XP Private International. O serviço oferece um comitê global de alocação (GAAC) que define uma diretriz única de investimentos para os clientes. Para Danielle Souza, essa proposta traz uma visão holística de todo o patrimônio assessorado, independentemente do país em que ele possui conta.

“O investidor com mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras não pode pensar mais em investir apenas no Brasil. É fundamental investir no exterior, até porque boa parte da vida desse cliente é em dólar, através de negócios, viagens, estudos, e moradia, o que o obriga a pensar não só na inflação do Brasil, mas global e em dólar. Por isso, é importante investir em ativos dolarizados para que ele consiga manter esse padrão ao longo da vida”, ressalta Danielle Souza.

A AçãoBrasil, como escritório credenciado à XP, possibilita o acesso aos principais produtos para investir no exterior (Divulgação / AçãoBrasil)

Na AçãoBrasil, escritório credenciado da XP em Belém, os investidores contam com a maior plataforma de fundos internacionais do Brasil. São mais de 100 opções disponíveis, entre elas estão: fundos de ações, de renda fixa, de criptomoedas, além dos fundos trend que possibilitam a aplicação em diferentes classes de ativos de acordo com as tendências do mercado.

Para saber mais sobre esses e outros produtos financeiros, clique aqui e consulte a assessoria da AçãoBrasil para montar uma carteira de investimentos que proporcione mais ganhos de renda.