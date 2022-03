Conheça projetos sociais que transformam a realidade no Pará

O desenvolvimento de uma região passa por investimentos que vão além da economia e da infraestrutura. O apoio a iniciativas em áreas como trabalho e renda, educação e cultura fica ainda mais evidente quando os benefícios dessas ações são percebidos em todos os níveis e a longo prazo por toda a sociedade.

No Pará, a Equatorial Energia se destaca pelo incentivo dado a diversos projetos sociais que repercutem diretamente na melhoria da qualidade de vida da população por meio da Plataforma E+. Um dos focos de atuação é a capacitação da comunidade visando a geração de emprego e renda com o E+ Energia Profissional.

No último ano, o projeto alcançou 15 municípios e capacitou 460 pessoas com cursos de barbeiro, culinária, design de sobrancelhas, manicure, entre outros. O resultado disso se reflete no surgimento de oportunidades de trabalho e em novos negócios, que já nascem com a marca da autonomia e do empreendedorismo.

Para Michelle Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial Energia Pará, este é um exemplo prático da importância de se realizar projetos que impactam no bem coletivo. “A responsabilidade social está inserida estrategicamente na empresa. Tudo que nós fazemos é pensando o desenvolvimento do nosso estado”, afirma.

Cerca de 70% do público atendido pelo E+ Energia Profissional é de mulheres, que tem acesso a qualificação e novas oportunidades para geração de renda (Divulgação / Equatorial Energia)

Outro projeto desenvolvido é o E+ na Comunidade, que promoveu obras de construção e reforma de prédios e espaços de quatro instituições filantrópicas em diferentes municípios paraenses no ano de 2021. “São instituições que nós já conhecemos e que trazem um resultado. Com esse projeto, nós fortalecemos a instituição para que ela continue prestando seus serviços para a comunidade”, ressalta Michelle Miranda.

Uma delas foi a Associação Castelo dos Sonhos, em Castanhal, que há mais de 20 anos oferece atividades como futebol, ballet, natação e palestras educativas para cerca de 300 crianças e adolescentes da periferia da cidade. Outras entidades beneficiadas foram: a Associação Paraense da Pessoa com Deficiência, em Belém; a organização não-governamental No Olhar, em Inhangapi e a Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, em Santarém.

A Equatorial Energia Pará também atua no fortalecimento dos valores e da identidade cultural. Com a pandemia, artistas, produtores e grupos de cultura popular tiveram suas atividades seriamente prejudicados. Nesse contexto, a concessionária ampliou os investimentos na área. Em 2019, eram três projetos apoiados; em 2020, foram dez; e, em 2021, foram 18 iniciativas culturais que receberam patrocínio.

A analista de responsabilidade social destaca que a Equatorial é a empresa que mais investe em cultura no estado do Pará e, por isso, valoriza a capilaridade das ações culturais, visando assim chegar a um maior público e a localidades com poucos espaços culturais. “Cultura é uma necessidade social, eixo estruturante para o desenvolvimento local, sabemos da sua importância, por isso precisamos valorizar e democratiza-la, fazendo o possível para levar os projetos para os diversos municípios do nosso estado”, diz a analista.

Artistas de diferentes estilos foram selecionados nas duas temporadas do projeto Pará Live, que fomentou a cultura paraense durante a pandemia (Divulgação / Equatorial Energia)

Um exemplo disso ocorreu com o Pará Live, um projeto que envolve a gravação e exibição de shows de grandes nomes da cena musical paraense. Felipe Cordeiro, Rebeca Lindsay, Lia Sophia, Pedrinho Cavalléro, Wanderley Andrade, Alba Mariah, Arthur Espíndola e Nilson Chaves foram alguns dos artistas que participaram das duas temporadas do programa e tiverem suas apresentações exibidas no canal Equatorial Pará, no YouTube.

“O Pará Live deu muito certo porque conseguimos escutar e atender o nosso público. Através das enquetes postadas nas nossas redes sociais, descobrimos e conhecemos os artistas que estão inovando o cenário musical do estado”, comemora Michelle Miranda.

Para conhecer mais sobre essas e outras ações que transformam a realidade social em todo o estado, clique aqui.