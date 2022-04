Conheça os principais transtornos de aprendizagem

Muitas crianças e adolescentes que estão no período escolar apresentam dificuldades para ler, escrever ou realizar outras tarefas relacionadas à aprendizagem. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM), esses transtornos podem ser leves, moderados ou graves, de curta ou longa duração.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Sandra Helena Leão, que atua no Colégio Ideal da Batista Campos, essas dificuldades no processo de aprendizagem podem afetar várias áreas da vida acadêmica dos estudantes.

Coordenadora pedagógica do Colégio Ideal destaca que transtornos prejudicam o desenvolvimento escolar (Arquivo pessoal)

“Dificuldades na leitura e escrita; na compreensão e interpretação de textos; nas relações interpessoais com os pares; dificuldades de compreender enunciados e autoestima baixa somam negativamente no desenvolvimento dos estudantes”, elenca.

A seguir, confira os principais transtornos de aprendizagem:

1. Dislexia: trata-se da dificuldade de leitura e escrita, que causa os seguintes sintomas: lentidão na aprendizagem; dificuldade de concentração; palavras escritas de maneira distorcida; dificuldade de soletrar; troca de letras por sons ou grafias parecidas; dificuldade em ler em voz alta e compreender;

2. Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG): é caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa, sendo acompanhado de inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração, entre outros;

3. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): a desatenção, hiperatividade e impulsividade afetam de maneira extrema a aprendizagem de crianças e jovens;

4. Transtorno do Espectro Autista (TEA): a pessoa autista tem problemas de comportamento e dificuldade na comunicação, o que prejudica o desenvolvimento escolar;

5. Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC): esse problema prejudica as vias centrais da audição e acaba afetando as áreas do cérebro, que têm relação com as habilidades auditivas responsáveis por processos que que incluem a interpretação das informações sonoras.

A coordenadora pedagógica ressalta que a rotina escolar pode favorecer a identificação desses transtornos e o trabalho junto com a família e profissionais que acompanham o estudante em terapias particulares.

“A escola pode adaptar a metodologia de ensino para ajudar o aluno com transtornos de aprendizagem, com a realização das tarefas em grupo, atividades lúdicas e simulados, além de atividades práticas e formais, que ajudam e favorecem a realização de um trabalho diferenciado para esse aluno”, esclarece Sandra Helena.

O Colégio Ideal possui uma proposta pedagógica que auxilia esses estudantes, desde a adaptação curricular até o material didático mais acessível.