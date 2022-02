Conheça o poder transformador dos acessórios na montagem do look ideal

Quase toda mulher já passou por essa situação: olha, olha e não vê “nada” para vestir, mesmo em um guarda-roupa lotado das mais variadas peças. Muitas vezes isso acontece devido à falta de acessórios ou a má aplicação deles, que não causam o efeito desejado. É o que explica a designer de moda e consultora de imagem e estilo, Kamila Lobo Oliveira Prado.

Para a consultora de imagem Kamila Prado "o uso correto dos acessórios faz com que de repente surja uma mulher fatal" (Divulgação)

Aquela roupa básica com a semi joia certa, a bolsa que combina com o seu estilo, o cinto ou o lenço ideal, tornam o look elegante para sair à noite, ou mesmo para uma reunião de negócios. A chave, segundo a especialista, está em saber escolher o acessório ideal e montar seu visual de acordo com o seu estilo. “Eu costumo dizer que existem sete estilos universais e, geralmente, cada mulher possui três deles: o predominante, que é aonde a maioria dos teus elementos irão se comunicar, e dois mais específicos”, explica a consultora de imagem.

Conheça os sete estilos universais

De acordo com Kamila, esses estilos são: casual, romântico, sexy, tradicional, elegante, criativo e dramático. Mas nem toda mulher consegue identificar qual deles é seu estilo predominante. “É muito comum as mulheres abrirem o guarda-roupa e dizerem que não têm nada pra vestir ou, quando encontram o look, dizem que ele está ‘sem graça’, que não combina com ela, ou coisas do tipo. Isso normalmente acontece porque elas ainda não conhecem seu estilo predominante e não utilizaram os acessórios corretamente. Um brinco, um colar, tem o incrível poder de transformar o look e, de repente, sai dali uma mulher fatal”, completa Kamila.

Romântico

Neste estilo é possível encontrar o uso de laços, bolsas em tons mais claros, brincos mais doces e que remetem a pássaros, flores, nada muito exagerado ou contrastante, além do uso de sapatos com bico mais arredondado.

A mulher do estilo romântico pede acessórios mais leves. Brincos de flores, por exemplo, são bastante utilizados. (Reprodução/Site Rommanel)

Sexy

É aquela mulher que vai chegar e ser percebida, que vai apostar em argolas, gargantilhas e o dourado está muito presente.

A mulher que traz em si o estilo sexy vai abusar do dourado e colocar aquela argola para ser notada onde chegar (Reprodução/Site Rommanel)

Elegante

É típico das mulheres que vestem peças feitas em alfaiataria, bolsas mais estruturadas, brincos discretos, como de pérolas, folhas e que têm muito a ver com a identidade da Rommanel.

Elegância e discrição: o brinco de pérola é um dos que remetem à mulher em que predomina o estilo elegante (Reprodução/Site Rommanel)

Tradicional

É o estilo que está mais preso aos padrões. O brinco tem mais estilo D’ior, e no máximo é completado por um relógio em couro.

O estilo tradicional é para aquela mulher que está mais presa a padrões, mas preservando charme que há dentro dela (Reprodução/Site Rommanel)

Casual

É aquele que surge com a utilização de t-shirt, calça jeans, tênis, bolsa transpassada e que deixem as mãos mais livres. As mulheres desse estilo usam relógios digitais e brincos básicos.

Livre e solto, a mulher de estilo casual gosta de brincos mais básicos e de se sentir literalmente à vontade nas ocasiões (Reprodução/Site Rommanel)

Criativo

Como o próprio nome já diz, é um estilo que envolve muita criatividade, cores, estamparia, assessórios que remetem a um ar mais animado, uma mochila ao invés de bolsa, por exemplo.

A mulher do estilo criativo inova na mistura de cores, com brincos e acessórios mais alegres (Reprodução/Site Rommanel)

Dramático

Segundo a consultora, é o mais poderoso dos sete. É o estilo predominante na mulher que quer ser reconhecida. Ela utiliza acessórios arrojados, geométricos, maxi colar, calças em couro, roupas de modelagem mais larga.

O estilo dramático marca a mulher que gosta de ser reconhecida onde chega. Ela abusa nos brincos geométricos, calças de couro e roupas largas (Reprodução/Site Rommanel)

Um acessório tem o poder de ditar o estilo de uma peça básica. Um mesmo conjuntinho simples, que você usou de manhã para uma ocasião e pretende utilizar à tarde ou à noite para outra, pode ficar elegante com um brinco com strass ou ganhar um ar mais casual com uma gargantilha moderna. “O uso correto dos acessórios, saber combinar brincos e colares com seu estilo, nos faz ser percebidos”, destaca Kamila.

