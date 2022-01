Conheça o melhor apartamento para morar na Batista Campos

Que tal viver em um empreendimento sofisticado, com conforto e segurança sendo erguido diante da exuberância da Praça Batista Campos? O Piazza By Quadra oferece todos os requisitos de alto padrão, com a excelente localização e toda a conveniência de serviços de uma das áreas mais valorizadas da capital paraense.

Os apartamentos medem 234 m², contam com três suítes e até três vagas de garagem. Um universo particular para os futuros moradores desfrutarem de toda a elegância, automação e ambientes integrados.

Piscina de borda infinita oferece suavidade e sofisticação alinhados ao estilo do empreendimento (Imagens do projeto)

Nas áreas comuns, a piscina de borda infinita promete proporcionar momentos inesquecíveis com vista para a natureza que inclui as famosas árvores centenárias e lagos da praça. O Piazza By Quadra oferece também sauna, deck molhado, churrasqueira gourmet, academia e bicicletário.

Suíte de luxo oferece o privilégio de contemplar as luzes da cidade à noite e o nascer do dia de maneira inigualável (Imagem do projeto)

O projeto traz acabamento de alta qualidade e decoração elegante com assinaturas de grandes nomes da arquitetura como Benedito Abbud, João Armentano e Severino Marcos.

O espaço garden é uma das áreas comuns que focam no bem-estar de moradores e visitantes (Imagem do projeto)

As plantas inteligentes incluem elevadores para pessoa com deficiência, com acesso à piscina, gerador total, tomadas USB e guarita blindada para garantir acessibilidade e segurança a moradores e visitantes.

Além do play center para crianças, o projeto inclui ambientes exclusivos para pets (Imagem do projeto)

A sofisticação está em cada detalhe do Piazza By Quadra, que traz os metros quadrados mais bem planejados e luxuosos da cidade.

