Quer investir na Bolsa? Conheça as vantagens de contar com uma assessoria especializada.

A assessoria de investimentos é uma das áreas de destaque quando se pensa na realidade atual do mercado financeiro. A instabilidade do cenário econômico oferece, ao mesmo tempo, riscos e oportunidades de rendimentos, que podem ser identificados e avaliados por profissionais focados nas necessidades dos clientes.

O serviço ajuda pessoas físicas e jurídicas a montar uma carteira de investimentos, de acordo com seu perfil e objetivos de vida. A assessoria apresenta características do mercado e dos produtos, esclarece dúvidas dos clientes, além de receber ordens e transmiti-las para os sistemas de negociação.

O trabalho dos assessores de investimentos busca aliar o conhecimento técnico do mercado aos objetivos dos investidores (André Oliveira / O Liberal)

Há dez anos, o setor já vinha despontando como área promissora e, por isso, chamou a atenção do investidor Carlos M. “O que me levou buscar o serviço foi poder contar com uma assessoria profissional particular, focada no mercado, nos orientando nas melhores opções, tanto em renda variável, como em fixa no Brasil e no exterior”, diz o cliente da AçãoBrasil Investimentos, em Belém.

Entre as vantagens oferecidas pela assessoria, estão: o custo zero para abrir e manter uma conta ou fazer TED de retirada, bem como para a custódia em fundos, renda fixa, fundos de investimento imobiliário (FII's), certificado de operações estruturadas (COE), previdência privada e seguro de vida. Carlos M. destaca que o serviço lhe proporciona também controle total de todos os investimentos e a possibilidade de diversificação de ativos em uma carteira lucrativa.

Uma boa assessoria reconhece e disponibiliza aos clientes as melhores estratégias, de acordo com o perfil de cada investidor, seja conservador ou mais arrojado. Nesse sentido, a chamada alocação de recursos ou asset allocation requer conhecimento técnico sobre todas as classes de investimentos e o atendimento personalizado para identificar as necessidades do cliente e sua capacidade de exposição ao risco.

Ter um assessor para cuidar dos investimentos pode gerar mais confiança e oportunidades (André Oliveira / O Liberal)

Carlos avalia que esse tipo de atendimento é um diferencial e ajuda os clientes a lidar com períodos conturbados, como as quedas do mercado financeiro com o advento da covid-19. Para o investidor, o serviço é sinônimo de confiança, tranquilidade, obtenção de lucros e uma gestão séria e competitiva.

“Recomendaria a assessoria a todas as pessoas porque, com a AçãoBrasil Investimentos, o seu patrimônio é valorizado bem acima da inflação, com ganhos reais e não depende da antiga caderneta de poupança, que rende bem menos, corroendo suas finanças”, afirma.

Para conhecer mais sobre esses e outros benefícios da assessoria de investimentos, com o melhor time de especialistas e as oportunidades que lhe proporcionam rentabilidade e segurança