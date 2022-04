Conheça as vantagens de se associar a uma cooperativa de crédito

Oferecer produtos e serviços financeiros com condições justas, que atendam às necessidades de seus associados e promovam o desenvolvimento da economia local e o bem-estar social são os principais objetivos de uma cooperativa de crédito. As finalidades sociais, que vão além da lucratividade, promovem a democratização do acesso ao sistema financeiro e diferenciam estas cooperativas dos demais bancos que existem no mercado.

Na prática, esse modo de operar inclusivo é bastante atrativo principalmente para os novos e pequenos empreendedores. Isso porque as cooperativas de crédito possuem produtos e serviços semelhantes aos ofertados pelos bancos tradicionais, mas que operam com taxas diferenciadas, beneficiando associados e a comunidade local. Entre estes serviços estão conta corrente, seguros, poupança, previdência, consórcio, financiamentos e investimentos.

“Para empreendedores que estão iniciando, além das condições abaixo da média de mercado, temos programas de educação financeira que ajudam estas pessoas a administrar as suas finanças empresariais e pessoais, contribuindo para o equilíbrio financeiro de forma geral”, afirma Napoleão de Alencar Almeida, diretor executivo do Sistema Cooperativo de Crédito (Sicredi) Norte, instituição financeira cooperativa com sede em Belém.

O Sistema Sicredi está presente em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, com uma rede de atendimento que conta com mais de 2.200 agências e possui mais de 5,5 milhões de associados em todo o país.

Atendimento personalizado

Nas cooperativas os usuários dos serviços têm atendimento e tratamento humanizado, pois como sócios, ou seja, possuem parte no capital da instituição, podem fazer jus na participação dos lucros no final de cada exercício. “Essa condição de associado lhes permite também participar de forma democrática nas decisões do corpo diretor, durante as assembleias, para as quais todos são convocados para votar e dar a sua opinião”, acrescenta Napoleão Almeida.

Segundo Napoleão Almeida, as cooperativas de crédito são a melhor alternativa para o empreendedor iniciante (Divulgação/Sicredi)

Dentro do objetivo de bem-estar social, o Sicredi tem também um programa de educação financeira que busca combater o endividamento e ajudar as pessoas e empresas a terem uma vida financeira saudável, promovendo encontros nas agências e nas empresas de associados para discussão deste tema. “Além disso, nossa equipe de negócios é composta por profissionais qualificados para atuarem como consultores financeiros juntos aos nossos associados, com a missão de oferecer soluções adequadas às suas necessidades, de acordo com o momento e realidade do empreendedor”, reforça.

As mulheres também são um público contemplado com iniciativas pela cooperativa, com uma linha de crédito especial para empreendedoras onde recursos são disponibilizados com algumas condições, dentre elas que sejam micro, pequenas ou médias empresas locais em que mulheres possuam maior parte do capital (50% ou mais na sociedade).

Para quem está iniciando o negócio próprio, Napoleão aconselha também buscar formações e consultorias, além de dividir de maneira clara o que é recurso pessoal e o que é dinheiro da empresa. “Empreender exige disciplina e paciência. É também importante escolher parceiros financeiros que cooperem com soluções realmente adequadas para essa fase inicial. E as cooperativas de crédito são a melhor alternativa para o empreendedor iniciante”, conclui o diretor do Sicredi Norte.

