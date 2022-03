Conheça as vantagens de se associar a uma cooperativa de crédito

O cooperativismo faz parte da vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Esse movimento tem mais de 200 anos de história e se constituiu como uma grande alternativa para a organização econômica da sociedade, fomentando o trabalho, a geração de renda e o impacto social.

O cooperativismo evolui e se atualiza com o tempo, mas os valores são os mesmos, independente da localidade, do ramo de atuação ou do propósito de cada instituição. De acordo com a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), são sete os princípios norteadores da proposta: adesão livre e voluntária; gestão democrática; participação econômica; autonomia e independência; educação, formação e informação; intercooperação e interesse pela comunidade.

Na prática, a organização se dá com a associação de pessoas que atuam para garantir melhores condições econômicas, de produção e de infraestrutura que repercutem na geração de renda e no trabalho coletivo. Existem diferentes tipos de cooperativa, como as de trabalho, agropecuárias, de consumo, de crédito, habitacionais, entre outras.

A primeira cooperativa brasileira foi fundada em 1889 e reunia funcionários públicos de Ouro Preto (MG) que tinham como foco o consumo de produtos agrícolas. Já no ramo do cooperativismo de crédito, que é um dos segmentos de maior destaque no Brasil, a primeira iniciativa surgiu em 1902, no município de Nova Petrópolis (RS), onde na época não existia nenhuma instituição financeira. Hoje, ela faz parte do Sistema Cooperativo de Crédito (Sicredi) com o nome de Sicredi Pioneira RS.

Uma das vantagens das cooperativas de crédito é oferecer soluções financeiras de acordo com as necessidades dos associados. Isso significa, por exemplo, que seus ativos podem ser utilizados para financiar os empreendimentos desse público. Com isso, os recursos da cooperativa são mantidos nas próprias comunidades onde foram gerados e servem para o incentivo do desenvolvimento econômico e social local.

A Sicredi é referência na área, contando com mais de 2,2 mil agências, distribuídas em mais de 100 cooperativas em todas as regiões do país. Por meio dela, os associados têm acesso a mais de 300 produtos e serviços financeiros como: seguros, poupança, cartões de crédito, consórcios, investimentos e outros que vão ao encontro das necessidades das pessoas, empresas e do agronegócio, que movimentam a economia local. Além disso, os associados participam ativamente das decisões e resultados do negócio, o que demonstra o compromisso da instituição com os princípios do cooperativismo.

Outros benefícios de se associar a uma cooperativa de crédito incluem: linhas de crédito com taxas de juros inferiores aos de bancos comerciais; rendimentos de aplicações superiores aos do mercado com a vantagem de isenção tributária; e o atendimento diferenciado, tendo em vista que o associado não é um cliente, mas sim um dos donos da cooperativa.

Para saber mais sobre esses e outros benefícios de se associar a uma cooperativa de crédito, clique aqui.