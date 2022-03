Conheça as vantagens de morar na Augusto Montenegro

Nas últimas décadas, o crescimento da região metropolitana de Belém mostrou o potencial da rodovia Augusto Montenegro como base para novas empresas, escolas, unidades de saúde, redes de supermercados e todos os demais serviços que compõem uma metrópole. Por essa razão, a região conhecida como Nova Belém tem sido eleita por cada vez mais pessoas como local de moradia e trabalho.

A empresária Iara Vasconcelos, diretora de uma produtora de vídeo, concentrou a vida pessoal e profissional na Augusto Montenegro há três anos. Sua empresa funciona no Parque Office, empreendimento do Grupo Status, e para sua comodidade ela e o esposo adquiriram um apartamento ao lado do prédio, facilitando o dia a dia. “Aqui nós encontramos apartamentos bons, bem mais em conta do que no centro. Para mim é perfeito, pois eu moro do lado do meu escritório e como fazemos muitas viagens para Barcarena e outras cidades do interior, também fica melhor esse deslocamento”, conta Iara.

A facilidade de serviços está entre as vantagens para a empresária. “Aqui tem tudo o que precisamos: shopping, supermercado 24 horas, correios, bancos, faculdades, todos os grandes colégios do centro têm unidades na região”, comenta.

A empresária Iara Vasconcelos (de blusa estampada) e sua equipe de trabalho: morar e trabalhar na Augusto Montenegro facilitou o dia a dia. (Arquivo Pessoal)

Além da grande oferta de serviços, espaços de entretenimentos e lazer, a região também vem sendo beneficiada por grandes projetos de mobilidade urbana e a construção de linhas expressas de ônibus e estações de embarque e desembarque de passageiros.

“Todos os funcionários da produtora já moravam por aqui. Então, alguns preferem almoçar em casa porque é perto e não tem perda de tempo no trânsito”, acrescenta a empreendedora.

Bairros planejados trazem novo estilo de moradia

A construção de bairros planejados na região metropolitana de diversas capitais é uma tendência que atende ao anseio crescente da população por residências que combinem excelente infraestrutura de serviços e lazer, espaço amplo, segurança e contato com a natureza, tudo em prol de uma melhor qualidade de vida.

Indo ao encontro de todo o potencial da região no entorno da Rodovia Augusto Montenegro, o Grupo Status prevê para este ano a entrega do Bougainville Belém, um bairro planejado com 950 mil m² e todas estas comodidades, oferecendo unidades residenciais e comerciais.

O empreendimento vai valorizar espaços de lazer e o contato com a natureza, com mais de 140 mil m² de áreas arborizadas (Divulgação / Grupo Status)

A ideia do empreendimento é suprir a maior parte das necessidades dos moradores e proprietários em um só lugar. Isso acontecerá devido à completa infraestrutura de redes de água e esgoto, vias pavimentadas e espaços de convivência, como praças, academias ao ar livre, locais de recreação, quadras esportivas e ciclovias, à disposição dos usuários.

Com localização privilegiada, no km 12 da Augusto Montenegro, a área está a uma curta distância de supermercados, redes de atacado, restaurantes, lanchonetes, farmácias, instituições de ensino e lojas. O local também é uma oportunidade para o empresariado instalar comércios de todo tipo, contando automaticamente com um grande número de clientes, que serão os moradores do bairro planejado e áreas vizinhas.

Para saber mais sobre esta oportunidade de viver e investir na região da rodovia Augusto Montenegro, clique aqui.