Bairro planejado: o que é? Conheça as vantagens desse modelo que já é realidade em Belém

O conceito de bairro planejado tem se difundido em diversas regiões do Brasil e do mundo. A ideia básica é dotar uma região de novas estruturas residenciais, comerciais, empresariais e de lazer, a fim de criar uma nova centralidade baseada nas demandas dos moradores e de diferentes áreas, como a saúde, a educação e o trabalho.

Esse tipo de empreendimento surgiu nos Estados Unidos e foi gradativamente ganhando o mundo. Em Belém, o Boungainville é uma referência desta tendência que chegou para valorizar a região da avenida Augusto Montenegro. O bairro contará com mais de 900 mil m² em uma área com amplas vias de acesso, projetos de mobilidade urbana, hospitais, shopping center, supermercados, entre outros atrativos.

Área com mais de 900 mil m² contempla projeto de mobilidade urbana e atrativos na Augusto Montenegro (Imagem meramente ilustrativa)

Além das facilidades em seu entorno, os bairros planejados contam com projetos urbanísticos inteligentes e pensados nos mínimos detalhes. A localização, por exemplo, é um dos aspectos importantes desses empreendimentos, que estão instalados em regiões em que o morador tenha acesso facilitado ao trabalho, escolas e faculdades, serviços e comércios. Além disso, bairros planejados são instalados em regiões estratégicas de crescimento, contribuindo com o desenvolvimento da cidade.

Eles também contam com toda a infraestrutura necessária ao melhor atendimento de todos, com rede de água e esgoto, energia elétrica, vias asfaltadas, áreas de convivência e lazer, como praças, academias ao ar livre, parques infantis, ciclovias, quadras de esportes, entre outros quesitos que geram conforto, tranquilidade e bem-estar.

A valorização das áreas verdes também é um ponto de destaque. O contato com a natureza propicia ganhos paisagísticos e beleza a esses espaços, além de maior qualidade de vida para todos os moradores. Só o Bougainville Belém contará com 140 mil m² de áreas arborizadas com um bosque inteiro de floresta original.

Projeto inclui urbanização e interação com áreas verdes privilegiando a qualidade de vida dos moradores (Imagem meramente ilustrativa)

Outra vantagem é a abertura de negócios. Empresários podem adquirir loteamentos para instalar comércios e serviços, como mercados, lojas, pet shops, padarias, salões de beleza, entre outros, com a facilidade de contar com a infraestrutura planejada e um amplo grupo de clientes em potencial, seja entre os moradores do próprio bairro ou de áreas adjacentes.

A segurança, o conforto e a facilidade no dia-a-dia dão o tom do modo de vida dos bairros planejados.