Conheça as escolas e projetos educacionais do Sesc no Pará

Valorizar a educação como projeto de transformação social é um dos propósitos do Serviço Social do Comércio (Sesc). Para isso, a instituição conta com escolas que ofertam Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, além de educação complementar com foco no desenvolvimento do indivíduo.

No Pará, o Sesc possui escolas nos municípios de Castanhal e Ananindeua, que têm como princípio norteador a ideia de que as interações do aluno com seu contexto social constituem o mundo e são processos importantes na construção do conhecimento.

“No cotidiano da escola, crianças e professores interagem entre si, além de outras pessoas que estão direta ou indiretamente lidando com as atividades em sala de aula. Valorizamos a relação que a criança mantém consigo mesma, com o mundo, com o outro, e dos outros com ela”, diz Francinaide Alves, coordenadora da Escola Sesc de Castanhal.

Na unidade, é ofertada a Educação Infantil para 142 alunos e o Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, para 342 estudantes, sendo preferencialmente dependentes de trabalhadores do comércio. Francinaide Alves explica que o trabalho é desenvolvido em torno de cinco eixos: família, formação profissional, protagonismo infantil, diversidade e patrimônio, que oferecem múltiplas oportunidades para a formação integral da criança.

Sobre a aplicação desta proposta pedagógica na realidade da aprendizagem dos alunos, a coordenadora da Escola Sesc Castanhal avalia: “Apesar de todo o cenário que vivenciamos nesse período pandêmico, observou-se um desenvolvimento não somente do ponto dos conteúdos conceituais, mas sobretudo dos conteúdos atitudinais e procedimentais que dizem respeito ao saber ser, fazer e conviver”.

Na Escola Sesc Ananindeua, o processo educacional valoriza o potencial criativo das crianças (Divulgação / Sesc PA)

Na Escola Sesc Ananindeua, também são ofertadas turmas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. No total, são 455 estudantes matriculados atualmente nos diferentes níveis e séries. A coordenadora da escola, Samira Silva, explica que um dos diferenciais é o trabalho em torno de projetos que exploram os conhecimentos, as habilidades e a autonomia dos alunos.

“No espaço da Escola Sesc Ananindeua não trabalhamos com livro didático, e sim com projetos, com a diversidade de livros que temos na escola e material construído pelas crianças e professores, com propostas pensando em um estudo investigativo que vai além da sala de aula”, afirma a professora.

Aliado a isso, a instituição conta com biblioteca, sala de música, sala de artes, áreas verdes, parque infantil, piscina, auditório, cinema, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), entre outros recursos que têm impacto direto nos resultados observados.

“A criança desenvolve muito bem especialmente sua interação, sua autonomia, seu conhecimento criativo e crítico, aperfeiçoa o seu gosto pela leitura, arte, música, esporte, ações que começam a fazer parte de sua rotina e eles entendem a importância dessas atividades para a vida”, destaca Samira Silva.

Em 2022, a Escola Sesc Ananindeua passa a ofertar ainda o Ensino Médio por meio do projeto de Educação a Distância para Jovens e Adultos (EAD-EJA). Nesta modalidade, os alunos tem acesso a formação integrada com qualificação profissional com um curso de produção cultural, contribuindo assim para a inserção desse público no mercado de trabalho.

Já nos municípios de Benevides, Inhangapi, São Francisco do Pará e Salinópolis, a população tem acesso à educação que vai além do ensino regular nos Centros Educacionais Sesc Ler. Trata-se de um projeto socioeducativo que tem como um dos focos as ações de educação complementar para crianças de 07 a 12 anos.

Além disso, os centros oportunizam que jovens e adultos que não estudaram ao longo da vida ou que não concluíram o ensino fundamental tenham formação por meio da EJA. “O compromisso desta Instituição é atingir os objetivos gerais do ensino, proporcionando aos educandos a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades e ao pleno exercício da cidadania”, afirma Bernardo Sampaio, coordenador do Sesc Ler.

Nos Centros Sesc Ler, jovens e adultos podem cursar o Ensino Fundamental completo por meio da EJA (Akira Onuma / O Liberal)

Para Bernardo Sampaio, há inúmeros impactos positivos deste trabalho em aspectos como a redução dos índices de analfabetismo, geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico nos municípios. Somam-se a isso os ganhos pessoais e profissionais para os alunos, que podem continuar os estudos em outros níveis e se qualificar para melhores oportunidades de emprego.

Atualmente, os Centros Sesc Ler atendem 300 alunos de EJA e 250 crianças na educação complementar. Em 20 anos de história do projeto, mais de 10 mil pessoas já foram beneficiadas.

Para saber mais sobre as ações e unidades educacionais do Sesc no Pará, clique aqui.