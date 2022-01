Conheça a bicicleta de carbono e pedale rumo ao sucesso

Em um mundo onde cada vez mais estamos preocupados com o tempo e a saúde, a bicicleta passou a ser a aliada perfeita para trabalhar essas questões. Além de ajudar a fugir do estresse dos engarrafamentos da cidade grande, a emagrecer, prevenir e controlar a diabetes, controlar a pressão arterial entre outros, as bicicletas estão chegando no mercado ainda mais modernas e inovadoras.

As fabricantes não estão economizando no quesito tecnologia para o desenvolvimento de peças mais resistentes, leves e funcionais, uma vez que a procura pelo produto tem aumentado e, os usuários também pedem por bikes mais competitivas.

Pneus são fabricados de modo a fornecer alta absorção de impacto (Divulgação / AD Ciclo)

Mais que um meio de transporte, a bicicleta passou a ser uma escolha de vida e especialmente as de carbono possuem diferenças pontuais das metálicas ou de alumínio, além de aspectos técnicos e de performance que as tornam a melhor opção para os amantes do Mountain Bike, trilhas e já virou tendência no universo do ciclismo. No Brasil, o produto está cada vez mais popular entre a comunidade biker.

Além disso, a bicicleta de carbono traz um conforto melhor para quem ama pedalar. Diferente da de alumínio, os quadros de carbono chegam a pesar até 80% menos. Sendo mais leves, também são menos rígidas, permitindo que o ciclista não force tanto a musculatura das pernas, ou seja, cansando menos e percorrerá distâncias maiores ao longo do dia, tornando seu treino mais otimizado.

Acabamento das bikes de carbono favorece também a estética do veículo (Divulgação / AD Ciclo)

Com tanta qualidade e benefício, essas bicicletas acabam sendo um pouco mais caras no universo do ciclismo, sendo diferenciadas por categorias e marcas. "Existem uma categoria de bicicleta chamada Speed que já são mais para andar no asfalto. Agora se você utiliza para descer montanhas e obstáculos, existe a Ful. Aqui no Pará, por ter muita área de trilha, a mais indicada é a Montain Bike", conforme explicou o gerente da AD Ciclo, Wendel Lucas.

Os preços, de acordo com Wendel, dependem da marca e da categoria pela qual o produto está sendo procurado, que vão de R$ 12.800 até R$ 100 mil, dependendo da utilidade e perfil de cada cliente.

