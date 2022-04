Conheça 5 benefícios para sua loja armazenar o estoque em um self storage

Quem é proprietário de uma empresa sabe da importância de ter um local para armazenar o estoque do seu empreendimento. Mas há situações em que ter um espaço próprio não é possível e, nesses casos, uma solução prática e acessível é o self storage.

Chamado de auto-armazenamento, o self storage funciona como uma extensão da empresa, ou seja, é um local onde donos de lojas grandes ou pequenas podem estocar o que quiserem com segurança.

Há muitos benefícios para quem faz uso dessa modalidade e, para ajudar as pessoas que querem saber mais sobre a locação de boxes privados, separamos cinco vantagens de alugar um local para armazenar o estoque de uma loja.

Durante a descarga dos materiais até os boxes privados, a Guardô disponibiliza carrinhos de carga para auxiliar no transporte (Reprodução / Guardo Self Storage)

1 - Praticidade

Segundo Darlene Reis, proprietária da Guardô Self Storage, uma das vantagens de fazer a locação de espaços privados é que o cliente não precisa se preocupar com IPTU, vigilância, condomínio, manutenção ou luz.

“Não existe necessidade de caução ou fiador para alugar seu box. Além disso, locais com estacionamento próprio, como o nosso, são uma grande vantagem. Em Belém chove bastante, então o cliente tem a segurança e praticidade de estacionar dentro da empresa”, explica.

A empresária do segmento alimentício, Roberta Moraes, faz uso dos boxes de autoarmazenamento há aproximadamente cinco anos. “Não tinha espaço, nem pessoas para receber minhas mercadorias. No self storage isso é diferente. Lá eles têm pessoas para receber os meus produtos e são equipados com carrinhos para manuseio das compras”, destaca.

2 - Otimização de espaços

Outro benefício é que o cliente pode aumentar o box de acordo com o tamanho do estoque. Você aluga somente o necessário e vai atualizando o espaço conforme a sua empresa for crescendo.

“Se eu sou lojista e preciso de um estoque grande, alugo um estoque maior e, caso eu venda, posso fazer a migração para um espaço menor facilmente. Você paga um espaço que é da sua real necessidade. No self storage, você só paga pelo o que utiliza”, garante Darlene Reis.

3 - Segurança

No self storage, o sistema de segurança funciona 24h, com câmeras que monitoram todos os ambientes e a entrada e saída de pessoas dos espaços. Além disso, apenas o cliente tem acesso ao seu espaço. No ato da locação, após guardar tudo o que precisa, o contratante fecha o box com seu próprio cadeado e leva a chave.

4 - Prazo de contrato indeterminado

Pode-se alugar o espaço pelo tempo que for preciso, sem a necessidade de ficar vinculado a ele por um período mínimo. Para a proprietária da Guardô Self Storage, o maior diferencial do self storage é que você aluga um espaço em boxes individuais pelo período que necessitar. “A pessoa pode guardar o que quiser, da forma como preferir e pelo tempo que desejar”, enfatiza.

Clientes dos boxes contam ainda com espaço para reunião com fornecedores a custo zero (Reprodução / Guardô Self Storage)

5 - Sala para reuniões

Pessoas que fazem uso do self storage não precisam de espaços de coworking para receber clientes, fornecedores e funcionários. No próprio lugar já há salas específicas para reuniões. “Para mim, a vantagem de não precisar procurar por locais para se reunir é um diferencial. Quando eu preciso me reunir com um fornecedor ou fechar algum negócio, na Guardô Self Storage eu encontro uma sala específica e bem equipada para isso, com computador, banheiro privativo, ar condicionado, mesa e tudo a custo zero”, compartilha a empresária Roberta Moraes.

