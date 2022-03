Confira quais são os principais exames solicitados em um check-up médico

Os cuidados com a saúde são sempre importantes, principalmente quando se trata de realizar exames e obtê-los de forma rápida para agendar consultas para avaliação médica. Por isso, realizar um check-up médico anualmente é essencial para o bem-estar e qualidade de vida.

Para o coordenador da governança assistencial do Hospital Beneficente Portuguesa, Vitor Mateus, equipamentos de alta tecnologia são fundamentais para realizar o check-up de maneira rápida, prática e com qualidade, entre eles, aparelhos de ressonância magnética, ultrassonografia, métodos gráficos cardiológicos e densitometria óssea.

Coordenador da governança assistencial da Beneficente Portuguesa destaca que equipamentos inovadores oferecem agilidade à bateria de exames (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

Na Beneficente Portuguesa é possível realizar o check-up em um só dia, conforme explica o coordenador Vitor Mateus. “Todos os exames e avaliações médicas são realizadas no bloco B do Hospital São João de Deus, com a entrada do paciente por volta das 7:00h e saída às 18:30h, com todos exames e laudos médicos”, explica.

De acordo com o gestor do Hospital, realizar a bateria de exames anualmente ajuda no diagnóstico precoce de doenças. “E ao mesmo tempo faz, periodicamente, o controle preventivo e acompanha a evolução de doenças já existentes”, afirma.

Confira, a seguir, a lista dos principais exames solicitados em um check-up:

1. Bateria de exames de sangue;

2. Exame Parasitológico de Fezes (EPF);

3. Exame de Urina (EAS);

4. Radiografia do tórax;

5. Ecocardiograma;

6. Eletrocardiograma;

7. Teste ergométrico;

8. Ultrassonografia;

9. Exames ginecológicos;

10. Exames urológicos.

Exames cardiológicos estão entre os principais solicitados pelo médico (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

“O serviço do check-up da Beneficente Portuguesa é coordenado pelos doutores Salomão Kawhage e Chehden Bitar. Neste setor, os exames são divididos por gênero e faixa etária: até 39 anos e após 39 anos. Fazer esses exames em um só dia facilita o deslocamento dos pacientes e agiliza os resultados”, finaliza Vitor Mateus.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br

