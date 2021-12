Confira dicas para escolher um bom plano odontológico

A escolha de um plano odontológico requer muita cautela, pois o serviço precisa atender às necessidades do consumidor. Por isso, antes de fechar o contrato, é necessário ficar atento aos seguintes pontos: rede credenciada, carência e estrutura.

De acordo com o representante do setor comercial da Uniodonto Belém, Elias Serruya, é extremamente importante avaliar a rede credenciada, pois ela determina a quantidade de profissionais disponíveis na instituição.

Elias Serruya alerta para os pontos de atenção que os clientes devem ficar de olho antes de fechar contrato (Foto: André Oliveira)

Outro ponto considerável é a infraestrutura física da empresa, como sedes administrativas, localizações, quadro de colaboradores e organização. Segundo o representante comercial, o consumidor também deve analisar o custo-benefício do plano de saúde.

“Também é importante levar em consideração as necessidades associadas aos serviços que os planos oferecem, como por exemplo: cobertura, urgência emergência áreas de abrangência e número de profissionais credenciados”, explica.

Confira, a seguir, mais dicas para contratar um bom plano de saúde:

- Qualificação da empresa: entre as opções que se apresentam no mercado, verifique as que estão devidamente regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e sua avaliação por esse órgão.

- Cobertura: verifique a quantidade de procedimentos cobertos, quais são e se atendem as suas necessidades.

- Abrangência: confira a sua necessidade em dispor do plano apenas na sua cidade ou em cobertura nacional.

- Disponibilização de serviços extras: você deve comparar as opções entre os diferentes planos e o que cada um oferece, pois nem sempre o mais barato será o melhor.

- Período de carência: confira em quanto tempo o plano estará disponível para sua utilização total ou parcial (aqui pode caber negociação).

- Atendimento emergencial: a dor nunca anuncia quando vem. Por isso, leve esse ponto em consideração, pois nem sempre seu dentista estará no consultório para atender na madrugada, sábados, domingos e feriados.

- Agilidade: avalie a rapidez no atendimento e nas soluções de suas necessidades. Quanto menos burocracia mais ágil será o seu atendimento, por isso, observe se a empresa investe em tecnologias como sites, carteira digital, atendimento por aplicativos, etc.

Infraestrutura e quadro funcional devem ser observados, além de cobertura e carência (Foto: André Oliveira)

Para saber mais sobre as ações e serviços da Uniodonto Belém, clique aqui.

Serviço:

Complexo de Emergência da Uniodonto Belém (Plantão 24 horas)

Endereço: Av. Duque de Caxias, nº 977, entre Mauriti e Barão do Triunfo, Bairro do Marco, Belém – PA.

Telefones: (91) 3202-5999 / (91) 3202-5985.

Sede da Uniodonto Belém

Endereço: Av. Gentil Bittencourt , nº 1212, Bairro de Nazaré, Belém – PA.

Telefone: (91) 3202-4100.

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h.