Confira dicas para aproveitar a Black Friday de ofertas e descontos

Em mais um ano, a Black Friday, sexta-feira de ofertas, segue forte para além dos domínios territoriais dos Estados Unidos e conquista consumidores mundo a fora. Desde 2010, quando ocorreu pela primeira vez no Brasil, a data vem crescendo em estabelecimentos adeptos e em movimentação da economia, abrindo os trabalhos para as compras de Natal.

Em 2020, durante o auge da pandemia, o crescimento do e-commerce chegou a R$ 4,02 bilhões, conforme análise da consultoria Ebit|Nielsen, especializada em análises do mercado varejista. Para este ano, a tendência é as vendas aumentarem, como pontua a economista Adrielle Pureza.

Black Friday de 2021 é mais um gás para impulsionar a economia pós-auge da pandemia (Igor Mota/O Liberal)

“Para os lojistas e empreendedores, é uma grande oportunidade de divulgar os seus negócios, alavancar as vendas e iniciar o movimento de saída da situação delicada que o auge da pandemia proporcionou para o comércio como um todo, levando, inclusive, ao fechamento de vários negócios. Com avanço da vacinação e a possibilidade da realização das festas de final de ano, começam, agora, os preparativos para esse período tão especial, que sempre demanda um maior consumo”, afirma a profissional.

Economista Adrielle Pureza: a Black Friday, atualmente, o maior dia de promoções do mundo, originou-se em 1960 nos Estados Unidos (Arquivo Pessoal)

Adrielle acredita que o brasileiro já incluiu a Black Friday no calendário e já se planeja para fazer as suas compras nesse período no intuito de economizar. “2021 é considerado o ano do PIX e oferecerá maior desconto para essa forma de pagamento. Nesse sentido, é válido também se preparar financeiramente para atingir os maiores descontos”, aconselha.

Ofertas contemplam os diversos departamentos e segmentos de produtos (Igor Mota)

Marisa Barreto gosta tanto de promoções que começou a criar conteúdo na internet sobre achados de ofertas. Responsável pelo perfil @opandadisse, ela diz que espera o ano todo pela Black Friday. “Este ano queria aproveitar para repor produtos que acabaram e tenho monitorado alguns eletrônicos. Como tenho um perfil de rede social que posta sobre promoções, estou bem por dentro dos preços dos produtos que têm uma procura maior, o que realmente está com um bom desconto”, conta Marisa.

Marisa Barreto compartilha suas andanças em busca de ofertas nas redes sociais (Arquivo Pessoal)

Uma das preocupações dos órgãos de controle com a Black Friday é justamente com as pegadinhas das promoções ‘tudo pela metade do dobro’, que representam fraude e ferem o código de defesa do consumidor. Adrielle alerta que, além das falsas ofertas, é importante consumir de forma consciente. “Devemos planejar o que precisamos e queremos comprar, pois as ofertas são muitas e podem tirar o foco do que realmente pretendemos. Vale a pena fazer aquela pesquisa detalhada nas lojas, para verificar qual está oferecendo desconto maior”, recomenda a economista.

Eletroeletrônicos estão entre os itens mais planejados para serem adquiridos na Black Friday (Igor Mota)

O Magazan tem um histórico de realizar não apenas um dia, mas várias semanas de ofertas no período, com promoções de verdade. A pré-Black iniciou no dia 13 de novembro, enquanto a Black Weekend será nos dias 26, 27 e 28. As 20 lojas de departamento estão preparadas para receber os clientes com ofertas imperdíveis negociadas com os fornecedores para essa época do ano.

