Confira as vantagens do serviço de Day Clinic Prime para cirurgias rápidas

Cirurgias plásticas, cardíacas e procedimentos com vídeo são alguns dos atendimentos em que os pacientes não precisam ficar mais de 24 horas em observação. Para tornar a experiência mais adequada a essa necessidade, a Unidade Hospitalar São João de Deus, da Beneficente Portuguesa, oferece o serviço Day Clinic Prime.

Com uma estrutura moderna e sofisticada, composta de apartamentos e suítes, a unidade disponibiliza 13 leitos. "Aqui realizamos procedimentos de pequeno e médio porte e em breve deveremos estar ofertando pacotes de exames e avaliações médicas tipo checkup para pacientes que queiram concentrar num dia só estas avaliações", destacou o Dr. Vitor Matheus, diretor de governança do Hospital.

Entre as vantagens desse tipo de serviço estão a comodidade, tornando o ambiente mais acolhedor e humanizado, além da diminuição da ansiedade que ocorre nas internações. Com a agilidade do serviço, o paciente é observado e liberado, com segurança, para se recuperar em casa, no seio familiar.

Conforto e sofisticação são disponibilizados para proporcionar a rápida recuperação (Divulgação / Beneficente Portuguesa)

Para saber mais sobre esse e outros serviços do Complexo Hospitalar Beneficente Portuguesa, clique aqui.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br