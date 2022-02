Confira 3 vantagens de comprar um imóvel na planta

Adquirir um apartamento em fase de construção ou que ainda será erguido é uma das melhores alternativas para quem deseja realizar o sonho da casa própria ou mesmo investir no mercado imobiliário. O ritmo de recuperação gradativa da economia influencia a chegada de novos lançamentos e mais oportunidades para os clientes.



A Constutora Leal Moreira destaca três principais vantagens para quem compra um imóvel na planta:

1. Economia - A primeira vantagem é em relação ao planejamento e à saúde financeira do comprador. Os valores do financiamento e do parcelamento obtido são conhecidos com antecedência. Assim o cliente consegue projetar os custos e honrar os pagamentos com mais tranquilidade. Além disso, os imóveis em planta costumam ter um valor mais baixo do que os que já construídos, representando um gasto menor na aquisição.

2. Patrimônio valorizado - “Um outro ponto muito importante que é uma grande vantagem do imóvel na planta é a possibilidade de valorização. Excluindo períodos de tempo curto, o imóvel normalmente segue uma linha de valorização bem acima da inflação”, afirma o diretor Executivo, Igor Moreira.

3. Menos burocracia - O imóvel em fase de construção também é vantajoso do ponto de vista burocrático, com facilidades para regularizar o apartamento e mais segurança para o proprietário. Igor Moreira destaca ainda que a possibilidade de acompanhar todo o andamento da obra contribui que se estabeleça uma relação de confiança entre a construtora e o cliente.

Os custos inferiores facilitam a compra de imóveis em planta, que tendem a se valorizar no longo prazo (Divulgação / Leal Moreira)

“É muito fácil para o cliente, hoje, ter informações sobre o andamento, se o projeto chegou no seu andar, acompanhar cada etapa da obra, seja ela de fundação, estrutura, revestimento ou acabamento. Com o uso de ferramentas digitais, ficou muito mais fácil esse acompanhamento e muito mais próximo do cliente”, ressalta o empresário.

Para Igor Moreira, o investimento na relação construtora-cliente gera mais confiança e segurança para a compra de um imóvel (Divulgação / Leal Moreira)

MERCADO AQUECIDO

Igor Moreira avalia que há duas fortes tendências atuais no comportamento do cliente e que impactam no mercado imobiliário em Belém. “É visível que os imóveis compactos têm sido cada vez mais lançados com foco no cliente que não precisa de um espaço privativo tão significativo, mas que ainda assim exige que a infraestrutura do prédio atenda às necessidades do seu dia a dia”, diz. De olho nesse nicho, a construtora lançou o Torre Evidence que possui apartamentos com 47m², 64m² e 94m² e uma série de itens como: espaços pet, coworking, lavanderia, academia, piscina, entre outros.

Academias, espaços pet, lavanderia e outros recursos fazem parte de projetos de imóveis compactos ou de luxo (Divulgação / Leal Moreira)

A segunda tendência está relacionada aos empreendimentos de luxo. Igor Moreira considera que a pandemia fez os clientes valorizarem mais a casa e a necessidade de ter acesso aos melhores recursos a seu dispor. Com isso, a busca por apartamentos de alto padrão aumentou e contribuiu para o aquecimento do setor. Um exemplo da demanda crescente é o Torre Ferrara, lançado em setembro de 2021, mas que já superou a marca de 90% dos apartamentos vendidos.

Outros dois lançamentos devem somar-se a esses ainda em 2022, indicando o bom momento do mercado imobiliário. Para o diretor executivo da Leal Moreira, o cenário traz boas oportunidades também para quem deseja investir em aluguel no futuro. Nesse sentido, a opção pelos apartamentos compactos é mais atrativa, já que tem menor custo de aquisição, menos despesas na regularização e manutenção, além de maior demanda de público, o que facilita tanto na hora da locação quanto de uma eventual venda.

