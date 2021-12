Confira as joias que são tendência para 2022

A escolha do look e acessórios para as festas de fim de ano é algo muito especial, pois há sempre uma combinação de peças que torna este momento ainda mais bonito, seja para quem vai curtir em casa, praia ou festa.

Com a coleção Prosperidade, a Rommanel une o minimalismo moderno com a extravagância, para receber 2022 com muito estilo e boas energias. As peças são tradicionais, com um design arredondado e acabamento brilhoso, perfeitas para arrasar em qualquer ocasião.

A coleção foi assinada pela atriz Giovanna Antonelli e dividida em linhas versáteis, voltadas para todos os gostos, são elas: Dia a Dia Fashion, Estrela Guia e Extravagante. Para o coordenador de marketing da Rommanel, Pedro Sadala, a joias retratam a prosperidade que a artista deseja para 2022.

Coleção apresenta peças sofisticadas que podem ser utilizadas com diversas composições de estilos (Divulgação / Rommanel)

“A Giovanna sempre traz nas coleções um pouco do que ela sente, espera e deseja. As joias que ela assina têm sempre significado, são como verdadeiros amuletos”, explica.

Dicas

Para quem deseja arrasar no Réveillon, o ideal é investir em acessórios atemporais e que valorizem a beleza do look. Confira as dicas!

1. Amuleto fashion: o olho grego é um dos símbolos queridinhos da joalheira contemporânea, sendo uma ótima peça para realçar looks mais simples;

2. Fé e proteção: as joias com símbolos de fé são ideais para quem gosta de carregar elementos religiosos em uma produção mais minimalista;

3. Braceletes e piercings de pressão: esses acessórios ajudam a compor um look repleto de glamour e irreverência;

4. Peças em platina: joias perfeitas para quem deseja criar composições com brilho de metal.

Amuletos trazem a energia da abundância e proteção (Divulgação / Rommanel)

Para ficar por dentro das ofertas e novidades da Rommanel, clique aqui.