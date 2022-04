Confira 6 dicas para economizar no consumo de energia

A conta de luz é um importante item do orçamento doméstico e por isso é necessário gerenciar o consumo. Selecionamos dicas para te ajudar a repensar alguns hábitos, economizar energia e diminuir o desperdício.

1. Iluminação – O cuidado com a iluminação ajuda a reduzir os custos com energia elétrica. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Durante o dia, abra portas, janelas e cortinas e aproveite a luz solar para iluminar a casa. Além disso, é importante ter atenção para que as luzes não estejam acesas em ambientes desocupados.

A troca de lâmpadas por modelos eficientes é uma das medidas que contribui com a economia doméstica (Zain Ali / Pexels)

Aliado a isso, o consumidor pode realizar a troca das lâmpadas fluorescentes por modelos de LED, que são mais eficientes, tem a mesma capacidade de iluminação, duram mais e consomem menos energia.

2. Geladeira e freezer – Manter a qualidade dos alimentos é fundamental para a saúde, por isso geladeiras e freezers precisam ficar sempre ligados. Não há como abrir mão desses equipamentos, por conta disso, o consumo de energia com eles costuma ser alto. Porém, dá para reduzir o gasto evitando abrir a porta sem necessidade ou por tempo prolongado. Outros cuidados incluem: manter as borrachas da porta em bom estado e não colocar roupas para secar na parte de trás desses equipamentos.

3. Atenção com eletrodomésticos de alta potência - A potência é uma grandeza relacionada ao tempo que um equipamento leva para transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Logo, quanto maior a potência, maior o consumo. Com essa noção em mente dá para identificar que alguns vilões da conta de energia são aqueles equipamentos que precisam transformar energia em aquecimento.

O ferro de passar roupa e o chuveiro elétrico são alguns exemplos disso. Nesses casos, a dica é otimizar e reduzir seu uso para, assim, evitar gastos excessivos com o aquecimento. Uma sugestão é juntar o maior número de peças de roupa para passar de uma vez só. Já o chuveiro elétrico pode ser melhor aproveitado ao se reduzir o tempo do banho e optando pelo seletor na posição verão.

4. Ar-condicionado – Alguns eletrodomésticos oferecem muitas comodidades e, por isso, é difícil abrir mão do seu uso. O ar-condicionado é um desses equipamentos, mas ele pode contribuir muito para o aumento da conta, principalmente durante o verão quando é preciso mais tempo de atividade para resfriar um ambiente.

Para utilizar o ar-condicionado de maneira racional e eficiente, pode se optar por manter temperaturas médias, em torno de 23º, que garantem conforto e menos gasto de energia. Também é importante fazer a manutenção do aparelho regularmente. Isso contribui para a eficiência energética do aparelho, bem como evita riscos à saúde e prolonga seu tempo de vida útil.

5. Utilize as funcionalidades dos eletrodomésticos a seu favor – Muitos equipamentos contam com recursos que podem auxiliar na hora de diminuir o consumo. As televisões, por exemplo, têm funções de timer ou sleep que programam o desligamento automático do aparelho e ajudam a diminuir o gasto desnecessário.

Por outro lado, vale ressaltar que manter eletrodomésticos com o modo de stand-by ativo por longas pode ser elevar sua conta de energia. Sempre que possível, retire os aparelhos da tomada e, com isso, diminua ainda mais seu consumo.

O Selo Procel identifica os aparelhos mais eficientes e com menor consumo de energia (Sidney Oliveira / O Liberal)

6. Opte por aparelhos com selo Procel – Na hora da compra, o consumidor tem uma forma simples de identificar os produtos com menor consumo de energia. Basta procurar pelo selo Procel, que classifica os produtos com uso de letras (de A a G) e cores (do verde ao vermelho). Os eletrodomésticos com selo A e na cor verde são os mais eficientes, segundo critérios técnicos.

Outra vantagem é que a identificação é aplicada a vários eletros, como geladeiras, televisões, microondas, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, além de outros produtos usados no dia a dia.

Para ficar por dentro de outras dicas de eficiência energética e reduzir seu consumo de energia elétrica, clique aqui.