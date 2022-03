Confira 5 dicas para estudar no fim de semana sem exaustão

A preparação para o vestibular exige dos candidatos que grande parte do seu tempo seja dedicado aos estudos e isso inclui os fins de semana. Mas como ter ânimo para estudar aos sábados e domingos depois de uma semana inteira com rotina de aulas e exercícios?

Para se destacar e conquistar a tão sonhada vaga no ensino superior, é preciso lutar por esse objetivo e isso exige tempo. Essa pode ser uma dura realidade para alguns alunos, mas há estratégias que podem ser adotadas para tornar esse tempo mais produtivo e não comprometer momentos preciosos de descanso e lazer, que também são essenciais para um desempenho nas provas.

Selecionamos algumas dicas para tornar esse tempo de estudos mais produtivo:

1. Planejamento – Planejar é fundamental para aproveitar melhor os estudos do fim de semana. Após uma rotina intensa de atividades, não será possível revisar todos os conteúdos em apenas dois dias, ainda mais quando há compromissos familiares e sociais agendados para o sábado e o domingo.

A estudante de Medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Victória Silva, explica que a organização da rotina e dos estudos foi essencial para sua aprovação, pois lhe permitia ser mais produtiva com o tempo disponível. “Até hoje eu tenho minha agenda da época do cursinho. Nela, eu anotava todos os assuntos vistos no dia, que me ajudava a direcionar revisões e checar o que eu mais tinha dificuldade, principalmente após fazer a bateria de exercícios diária de cada assunto”, conta a universitária.

2. Definir prioridades – Uma abordagem estratégica também auxilia muito para que a preparação não seja exaustiva. Ao definir prioridades, o estudante consegue otimizar o tempo, pois foca em lacunas do seu aprendizado, não no que você já sabe.

Para Vinícius Castro, é importante definir prioridades de estudos de acordo com as lacunas de aprendizado do aluno (Arquivo Pessoal)

Foi com esse pensamento que Vinicius Castro, ex-aluno do Grupo Rosana Bastos, montou sua estratégia de estudos que lhe levou a se tornar calouro do curso de Medicina. “Eu era muito fraco em Ciências da Natureza, então eu foquei boa parte do meu tempo a estudar isso. E para não estudar toda a teoria de novo, fui fazendo exercícios. O que eu não sabia, voltava e estudava a teoria daquilo. Assim foi um estudo muito mais objetivo e direcionado”, explica.

3. Evitar distrações – No fim de semana podem surgir muitas distrações. Por isso, é importante buscar condições favoráveis para a concentração e os estudos. O uso de celulares, redes sociais e aplicativos de mensagens, por exemplo, contribui para que o aluno perca o foco e, com isso, demore mais tempo em uma atividade.

Além disso, o local também pode interferir no rendimento do aluno e é preferível estudar em um espaço em que não haja interferências de outras pessoas da casa ou barulhos externos. Com isso, o aluno terá maior aproveitamento do tempo e das lições.

4. Disciplina – Estudar para os processos seletivos exige muita disciplina. É preciso admitir que nem sempre essa atividade será tranquila e prazerosa, mas executá-la com regularidade e foco nos seus objetivos, contribui para conquistar os resultados a longo prazo.

Para Vinícius Castro, essa é a grande dica para os vestibulandos. “O segredo não é a motivação. É a disciplina. É o que leva você a fazer o que precisa ser feito mesmo quando não está animado para fazer aquilo”, afirma.

A estudante de Medicina Victória Silva destaca a necessidade de buscar um equilíbrio entre as demandas de estudo e os momentos de lazer e descanso (Arquivo Pessoal)

5. Valorizar momentos de lazer e descanso – As exigências e a alta concorrência do vestibular podem levar muitos estudantes a abdicar da vida social em prol dos estudos. É preciso reconhecer que, apesar da necessidade de dedicar mais tempo ao estudo, ele não deve comprometer outras atividades que auxiliem no bem-estar físico e mental do aluno.

Victória Silva, por exemplo, buscou conciliar a rotina de estudos, com atividades esportivas e outros interesses, como cursos de idiomas, filmes e séries. “Autoconhecer-se é fundamental para saber quando você precisa ou deve parar um pouco para recuperar o fôlego. Não é irresponsabilidade, falta de foco, perda de tempo ou pecado se dar um descanso de vez em quando; mas é inteligente e estratégico saber se dá esse tempo para recuperar as energias e render ainda mais”, destaca.

Para ter a melhor preparação e buscar sua aprovação no ensino superior, conheça mais sobre a proposta pedagógica diferenciada do Grupo Rosana Bastos, clicando aqui.