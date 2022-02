Cinco dicas de segurança para apartamentos

Residir em apartamento requer atenção a algumas medidas que melhoram a segurança do ambiente. Atualmente, no mercado imobiliário é possível encontrar opções com monitoramento por câmeras e sistema de alarme, que garantem uma moradia super segura.

Em Belém, o Piazza By Quadra vai além e foi cuidadosamente pensado para oferecer segurança, conforto e sofisticação aos moradores. Com apartamentos que medem 234 m² e contam com três suítes e até três vagas de garagem, o empreendimento possui portaria blindada e fechadura digital em todas as unidades, para proteger os residentes do condomínio.

Localizado em frente a praça Batista Campos, o Piazza By Quadra tem um conceito moderno e tecnológico, incluindo fechaduras digitais em todas as unidades (Banco de imagens/Pexels)

Veja, a seguir, dicas importantes para a segurança dos apartamentos:

1. Invista em portaria virtual: portaria virtual é o monitoramento remoto feito por profissionais, que com ajuda de câmeras e internet, abrem e fecham o portão de entrada/saída e estacionamento do prédio. Além disso, é possível observar tudo que acontece no local, 24h por dia;

2. Tenha boas fechaduras: fechaduras de qualidade permitem que a sua residência fique segura, sem o acesso de pessoas não autorizadas;

3. Mostre que você está protegido: No lado externo do apartamento, coloque sinais ou adesivos que informem qual o sistema de segurança você utiliza. Desta maneira, possíveis invasores irão pensar duas vezes antes de tentar algo;

Prédio residencial localizado na Batista Campos investe em portaria blindade e portas com fechaduras eletrônicas (Imagem do projeto)

4. Peça colaboração: a segurança dos apartamentos e das dependências do prédio interessa a todos os moradores. Por isso, para proteger o condomínio de maneira mais eficaz, é necessário contar com a colaboração de todos os vizinhos;

5. Fique sempre atento: mesmo com um sistema de segurança eficaz, esteja sempre atento às movimentações suspeitas ao redor do condomínio.

