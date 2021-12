Compras de Natal devem garantir recorde de vendas no Shopping Bosque Grão-Pará

Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a volta plena às atividades comerciais, o setor varejista deverá se beneficiar das vendas para as festas natalinas familiares deste ano. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), estima-se que 123,7 milhões de pessoas devem ir às compras de presentes de Natal ainda em 2021, com potencial para injetar aproximadamente R$ 68,4 bilhões na economia.

Em Belém do Pará, os últimos três meses do ano e, em especial dezembro, quando acontecem as festas de Natal, são considerados os melhores meses para o setor. Neste ano, por exemplo, o shopping Bosque Grão-Pará superou pelo sétimo mês consecutivo as vendas de 2019, com crescimento de 29% em novembro de 2021. A previsão para as vendas durante o Natal é muito positiva, com expectativa de crescimento superior ao mês de novembro.

De acordo com Boby Munhoz, superintendente do shopping, o crescimento foi impulsionado pelo setor de vestuário, calçados, artigos eletrônicos e as âncoras. Além disso, o Shopping Bosque cresceu em ocupação com 26 novas operações que inauguraram em 2021, sendo 10 lojas nos últimos 45 dias, com destaque para as especializadas em moda masculina, como Aramis, Reserva e a de moda jovem, Calvin Klein.

Conforto e segurança dos clientes são prioridade no centro de compras (Divulgação / Shopping Bosque Grão-Pará)

Para o superintendente Boby Perkson Munhoz, “a arquitetura do shopping com ambientes amplos, as lojas que foram inauguradas e as nossas âncoras exclusivas como Zara, Cobasi e Tok&Stok, além dos restaurantes (que já começaram a trabalhar com reservas para comemorações de fim de ano) também contribuíram para este crescimento. Elas atraem o público e garantem que toda a família se sinta prestigiada no mesmo local, não precisando se deslocar para outros lugares ou recorrerem às compras online. Portanto, tudo isso, aliado à vacinação contra a covid-19 e volta plena às atividades comerciais contribuíram para este crescimento positivo do Grão-Pará”, explica o superintendente.

Para estimular a recorrência do fluxo de pessoas, o Shopping voltou com suas grandes atrações como a tradicional Chegada do Papai Noel, com banda de fanfarra, apresentações infantis e chuva de balões no mall. O empreendimento também foi o palco do evento Jurassic Safari, atração itinerante, nacional, que foi sucesso de público. "Os eventos voltaram, mas o cuidado com o conforto e segurança dos nossos clientes continuam, todas as atrações seguem os protocolos de biossegurança", explica Boby.

Em dezembro o shopping está com uma belíssima decoração de Natal, apresentações de corais todas as semanas e Teatro com festivais de peças Natalinas. O empreendimento conta ainda com previsão de inauguração de mais três lojas, ainda neste mês. Dentre elas a operadora de internet e telefonia Tim, consolidando o mercado de redes de celular com as três principais redes de telefone presentes no Bosque Grão-Pará.