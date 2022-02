Como o uso de drones auxilia na manutenção de redes de energia

A tecnologia e a inovação são aliadas do processo de inspeção de linhas de transmissão e distribuição de energia no Pará. Desde 2019, os drones são utilizados no estado pela Equatorial Energia Pará, principalmente em locais de difícil acesso. No total, cinco aparelhos estão disponíveis, um em cada unidade regional da companhia: Belém, Santarém, Castanhal, Altamira e Marabá.

O uso dos drones oferece inúmeras vantagens para o trabalho de manutenção. Por exemplo, os equipamentos captam imagens aéreas e essas informações ajudam a inspecionar eventuais anormalidades e danos nas linhas de transmissão. Além disso, os aparelhos auxiliam em situações emergenciais em que é preciso atuar para recompor o sistema e identificar falhas menores num curto espaço de tempo.

No Pará, a Equatorial Energia conta com drones em operações em cinco unidades regionais do estado (Divulgação / Equatorial Energia Pará)

Hugo Almeida, Gerente de Obras e Manutenção da Equatorial Pará, destaca outros benefícios desse recurso. “O drone consegue identificar se há galhos, árvores, vegetação tocando na rede, bem como postes tortos. Sem esquecer a economia de recursos, pois mantém a equipe de campo em solo e fora de perigo”, afirma.

A utilização de drones é uma inovação para o sistema elétrico do estado, já que antes os serviços eram realizados com inspeção terrestre ou inspeção aérea com helicóptero. Nesses métodos era preciso mobilizar mais equipamentos, colaboradores e equipamentos de proteção individual.

Com este novo procedimento, todo o processo é otimizado, com menor gasto de recursos e maior celeridade para recompor problemas ou realizar as inspeções periódicas. Outra vantagem é que os drones facilitam o trabalho de campo e dão maior segurança para os eletricistas. Os técnicos operam os aparelhos remotamente e podem verificar as condições das linhas de transmissão e distribuição em até 5km de alcance.

“O uso de drone possibilitou acelerar a produtividade da inspeção principalmente em áreas de rios, lagos, igapó e igarapés, onde o acesso à rede é feito somente de barco. Com os drones não é necessário deslocar equipes por todo o percurso das linhas e o tempo gasto para a realização da inspeção é menor”, ressalta Hugo Almeida.

Os drones otimizam a inspeção e oferecem mais segurança aos trabalhadores (Divulgação / Equatorial Energia Pará)

A Equatorial Energia Pará investe ainda em outras tecnologias para garantir a melhoria da qualidade no fornecimento de energia. O ultrassom, que capta ruídos e identifica anomalias, e o termovisor, um equipamento de infravermelho que detecta as altas temperaturas no sistema elétrico, também auxiliam no processo de inspeção.

