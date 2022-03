Como escolher o melhor cursinho pré-vestibular em Belém? Confira 6 dicas

Chegando ao final do Ensino Médio, o estudante pode ter a opção de fazer apenas o cursinho pré-vestibular para focar nas provas. Porém, antes de definir onde passar os próximos meses debruçado em estudos, é preciso observar características da instituição como: infraestrutura; metodologia de ensino; material didático; qualificação dos professores; lista de aprovados; e preço.

Infraestrutura

De acordo com Márcio Ganzer, diretor pedagógico do Grupo Rosana Bastos, o ideal é visitar o local antes da matrícula. “O conforto predial é um ponto importante, pois envolve questões como condições das salas de aula, iluminação, ventilação e cadeiras. Aqui no cursinho Rosana Bastos, além de oferecer estas questões com qualidade, disponibilizamos aos alunos uma sala de estudos e internet gratuita. Nossa estrutura está instalada em um dos pontos mais bem localizados da cidade”, destaca.

O diretor pedagógico do Grupo Rosana Bastos, Márcio Ganzer, diz que é importante ficar atento à qualidade do material didático oferecido (Arquivo Pessoal)

Qualidade dos professores

A experiência e qualificação dos professores é, sem dúvida, um critério decisivo para ficar atento na hora de escolher um curso preparatório. “Os estudantes devem observar a experiência dos docentes em termos de vestibular. Nós, do Rosana Bastos, temos uma equipe formada por aproximadamente 70% de mestres e doutores. São professores que respiram essa vertente de conteúdos do Ensino Médio”, diz Márcio Ganzer.

Material didático

Outra característica fundamental é o material de ensino. Márcio Ganzer explica que é importante os alunos se informarem se o material está atualizado e se é possível ter acesso às provas das principais universidades.

“Por exemplo, no cursinho Rosana Bastos, temos basicamente três tipos de turmas. A Turma Extensiva que conta com um cadernão de estudos e uma plataforma digital, com videoaulas de curta e longa duração, disponível 24h por dia. Nessa plataforma, o aluno também conta com um livro digital, editais de várias universidades e todas as provas já aplicadas pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)”, afirma.

As outras duas turmas são voltadas para quem pretende cursar medicina. “A Turma Medicina usa a plataforma Ari de Sá, em que o aluno pode fazer exercícios, simulados, e acessar os demais materiais didáticos. Já a Turma Medicina Gold, além da plataforma, tem acesso completo a todos os materiais do Rosana Bastos, inclusive dois cursos específicos de matemática e de ciências da natureza”, reforça Márcio Ganzer.

Metodologia de ensino

Métodos mais modernos e que estimulem o aluno a ter mais interesse pela matéria são essenciais. Sobre esse ponto, o diretor de ensino do cursinho Rosana Bastos diz que é muito importante que o estudante tenha a oportunidade de exercitar em sala questões similares às que vai encontrar no Enem.

“Nós fazemos simulados periodicamente que servem para que o aluno perceba suas fragilidades. A partir desses resultados, montamos estratégias de estudos individuais para eles. Além disso, com este cenário pandêmico, estamos ofertando tanto o ensino presencial, quanto o ensino remoto, com transmissão em tempo real”, explica.

Lista de aprovados

Se possível, sempre observe quantos estudantes do cursinho passam no Enem e nos principais vestibulares. “Em 2021, tivemos mais de 80% de aprovações nos vestibulares, seja via Sisu, universidades privadas ou públicas. O primeiro lugar geral do Cesupa foi nosso. Em cinco anos de pré-vestibular, já alcançamos a marca de mais de 700 aprovações em medicina”, garante Márcio Ganzer.

Preço

Por fim, o valor das mensalidades também está entre os pontos a serem avaliados por quem vai buscar um cursinho preparatório. “Esse momento pandêmico abalou a renda das famílias. Então, é lógico que o preço é importante. Nós, apenas nesse começo de 2022, já fizemos dois concursos de bolsas para a comunidade. Aos alunos com bom rendimento no Enem, em anos anteriores, também oferecemos desconto. Avalio que temos atualmente o melhor custo benefício para quem busca um curso preparatório”, destaca Márcio Ganzer.

