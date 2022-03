Como diminuir o medo das crianças nos exames de rotina

Os exames de rotina são importantes para monitorar a saúde de adultos e crianças. Mas, principalmente para os pequenos, ir ao laboratório ou ao hospital pode ser motivo de medo e estresse, o que acaba afetando toda a família.

Helânia Guerra, bioquímica e gerente de unidades do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, orienta que os pais devem falar sobre a importância dos exames para as crianças com clareza e sinceridade. “Explicar de forma lúdica, através de brincadeiras, como o procedimento acontece, com detalhes, para que não haja surpresa no momento da realização do exame. E, de preferência, não falar com muita antecedência para não gerar ansiedade nos pequeninos”, explica.

Helânia Guerra afirma que há diversas estratégias antes e durante os exames que fazem o procedimento ser mais tranquilo para os pequenos (Arquivo Pessoal)

Como pontos de apoio da criança, os pais têm um papel fundamental na hora dos exames. Por isso, devem manter o equilíbrio emocional, para não deixar transparecer o nervosismo.

Espaços kids friendly

Outra estratégia que pode ser usada pelos pais é escolher laboratórios com espaços exclusivamente adaptados para as crianças, com decoração infantil, brinquedos e atividades, como o Labkids, no Amaral Costa. “Nestes locais a criança pode se familiarizar com a equipe, brincar e se distrair antes de fazer os exames”, afirma a Helânia Guerra.

Um ambiente lúdico ajuda as crianças a relaxarem antes dos procedimentos de saúde (Divulgação/Amaral Costa)

A partir daí, entra em cena a habilidade da equipe técnica em conduzir o procedimento dos exames da maneira mais natural possível, explicando aos pais o passo a passo da coleta, descontraindo a criança e dizendo que o procedimento vai ser rápido. “Elas também ficam sabendo que, ao final, irão ganhar um balão personalizado com a mascote do laboratório e um pirulito”, conta.

A parceria entre pais e técnicos de enfermagem também ajuda a tornar os procedimentos mais tranquilos. Por isso, Helânia destaca que os responsáveis devem evitar pressionar a equipe técnica no momento da coleta, para que o profissional se sinta à vontade para desempenhar suas funções. “Abraçar a criança, distraí-la com brincadeiras e pedir para que não olhe para a agulha são coisas que os pais podem fazer para acalmar seus filhos”, finaliza a gerente.

