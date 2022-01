Confira como diminuir a despesa com seguro e dobrar seu benefício

Proteger a família com um valor que cabe no bolso. Essa foi a razão pela qual a funcionária pública, Andréa Ciccio, fez um seguro de vida na cooperativa de crédito SICOOB COIMPPA. Ela já tinha um seguro em outra instituição financeira, mas na cooperativa as vantagens eram bem melhores.

“Na cooperativa eu tive um ganho tanto na mensalidade quanto no valor da cobertura, por isso achei bem melhor fazer um seguro na COIMPPA. A cobertura era quase a mesma, mas financeiramente, no mês, a parcela do seguro reduziu quase que em 90%, sem contar que o valor da cobertura do seguro quase que triplicou”, revela Andrea.

Andréa Ciccio, associada COIMPPA (Arquivo pessoal)

Carla Ferreira, analista de seguros da SICOOB COIMPPA, destaca que seguro é proteção. “Fazendo um seguro, você protege seu patrimônio, ou seja, os seguros servem exatamente para ficar prevenido contra qualquer incerteza e riscos que a vida possa proporcionar. Precisamos cada vez mais entender a importância de protegermos nosso patrimônio. Imagine você perder tudo o que construiu, tudo o que você levou anos para conquistar, seu carro, sua casa, sua empresa, em razão de um evento inesperado? O seguro vem justamente para te dar essa tranquilidade", garante Carla.



A analista também esclarece sobre um contrato que gera bastante dúvidas. "Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto só a morte. O que muitas pessoas não sabem é que a maioria das coberturas deste tipo de seguro é para uso durante a vida. Na realidade, protege a renda em momentos inesperados de doença ou acidente”, comenta Carla.

Carla Ferreira, analista de seguros (Arquivo pessoal)

Isso é possível, em virtude da finalidade não lucrativa e do objetivo social da Cooperativa, onde a pessoa associada tem a melhor proposta por ser a dona do negócio. Durante o ano, a COIMPPA estará fazendo uma análise comparativa gratuita das apólices de seguros (auto, residencial, empresarial, vida, seguro viagem etc.) de associados e não associados, visando à indicação da melhor solução na área.



Acesse: @sicoobcoimppa

Contato: 3342-8821