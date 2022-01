Atividades físicas estão em suas metas? Confira dicas para colocar os planos em prática

O começo do ano é tempo de traçar metas, como o início da prática regular de exercícios físicos. Quem deseja ter esse estilo de vida, seja em academia, ao ar livre ou em casa, deve procurar ajuda de um profissional garantir a segurança e eficácia das atividades.

De acordo com a profissional de educação física, Verena Abdon, o primeiro passo é investir em uma boa avaliação física para verificar a existência de alguma restrição médica. “Se estiver tudo certo com a saúde, é só ir malhar. O segredo é se movimentar e sair do sedentarismo”, explica a educadora.

Verena Abdon destaca a importância de ter afinidade com a atividade escolhida, pois assim é mais fácil manter a disciplina. “As pessoas precisam se identificar com o exercício e saber se está de acordo com o objetivo desejado”, afirma a profissional.

A constância nos exercícios é o que garante bons resultados, conforme comenta a educadora física. “É importante tirar de 45 minutos a uma hora do seu tempo para praticar atividades. E três vezes na semana já é o suficiente. A disciplina é que vai fazer com que você realmente alcance o seu objetivo”, acrescenta Verena.

Veja algumas dicas para sair do sedentarismo:

1. Movimente-se sempre que possível: em vez de usar elevador, por exemplo, escolha subir e descer pelas escadas, assim o seu condicionamento físico ficará melhor;

2. Troque o transporte motorizado por caminhada ou bike: caminhar ou pedalar para executar trajetos rotineiros, como de casa para o trabalho e vice-versa. Desta maneira, você se exercita sem precisar separar um horário específico para isso;

3. Dê o primeiro passo: o mais importante é sair do sedentarismo e começar a se movimentar para ter mais saúde e qualidade de vida. À medida que a atividade passa a fazer parte da rotina, é possível fazer ajustes conforme a afinidade.

