Vídeo: confira como fazer uma maquiagem para carnaval

No Carnaval uma coisa é certa: quanto mais cores e brilho melhor! Dicas valiosas para aprender fazer tudo em casa são as escolhas dos produtos que devem ser mais adequados ao clima e às condições dos festejos.

Para garantir a duração da make, o primeiro passo é preparar a pele e, para isso, a hidratação é primordial, segundo a maquiadora profissional, Julia Oliveira. "Precisa usar o hidratante de rosto mais translúcido para a área dos olhos e do bigode chinês, principalmente. Só não passe na testa e no bigode porque são as áreas que suam mais e já tem a hidratação natural", orienta Julia.

Assista à produção completa:

Se é carnaval, vai ter suor! É claro que essa maquiagem tem que ficar linda do início ao fim, para isso não pode abrir mão de produtos a prova d'água. “E uma dica importante também é passar um corretivo nas pálpebras antes de passar a sombra, isso também contribui para a fixação”, disse Julia.

Cores vibrantes estão em alta. Laranja, verde, pink e tons neons são a tendência para a folia. Além das sombras, os delineadores coloridos também ajudam a dar o contraste necessário para destacar os olhos.

A maquiadora Julia Oliveira aposta em cores vibrantes e brilho para este carnaval (André Oliveira / O Liberal)

Para dar o brilho que essa época pede, o iluminador é um aliado. A maquiadora ensina a passar nas áreas da bochecha, ao longo do nariz e até mesmo pode ser espalhado nos ombros e no colo, se a fantasia ou abadá permitir. “E não esqueça dos brilhos ao redor dos olhos. O carnaval é alegria, clima de felicidade, então a gente precisa transmitir luz e felicidade com o nosso corpo”, destaca Julia.

Nas lojas Magazan existe uma variedade enorme de produtos, de marcas nacionais e internacionais, para combinar com a produção de todos os estilos.