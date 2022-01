Confira como a meditação pode ajudar no controle da ansiedade

Insônia, dor muscular, dor cabeça, preocupação excessiva, lembranças ruins, irritabilidade e falta de concentração são sintomas de quem vive com o transtorno da ansiedade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse grupo é de 264 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil, lidera o ranking com 9,3% da população, entre adultos e crianças, o que foi potencializado com os efeitos da pandemia.

Sentimentos de angústia e medo impedem que a pessoa ansiosa consiga respirar profundamente (Mart Production/Pexels)

Como usar a meditação para controle da ansiedade?

Para o ansioso, uma das maiores dificuldades é o controle da respiração para entrar em estado de relaxamento. Uma aliada nesse processo é a prática da meditação, que ajuda a focar no momento presente e na consciência corporal.

A prática da meditação oferece benefícios para o corpo e a mente (Miriam Alonso/Pexels)

Conforme progride, o praticante amplia a sua consciência e começa a lidar melhor com a própria mente. O ideal é manter uma rotina de meditação e torná-la um hábito, de modo que as crises tornam-se mais brandas e menos frequentes.

Benefícios da meditação para quem sofre de ansiedade

A lista de benefícios para acalmar uma crise de ansiedade é abrangente e validada pela ciência.

A meditação ajuda o indivíduo a aliviar as dores crônicas causadas pela ansiedade (Miriam Alonso/Pexels)

Benefícios físicos da meditação:

- Reforça a imunidade;

- Alivia dores crônicas;

- Apoia o tratamento da hipertensão;

- Protege o sistema cardiovascular;

- Desacelera os processos degenerativos cerebrais relacionados à idade.

Benefícios psíquicos da meditação:

- Controla a ansiedade;

- Atenua sintomas como fobias, ataques de pânico e paranoia;

- Reduz a depressão;

- Diminui o estresse e efeitos colaterais;

- Combate a insônia;

- Promove a qualidade do sono;

- Turbina a concentração, a memória, o raciocínio e o aprendizado;

- Ajuda a domar as emoções;

- Bem-estar;

- Melhora a autoestima.

Algumas crises de ansiedade são provenientes de gatilhos emocionais, como uma rotina estressante no trabalho, no dia a dia. E a meditação ajuda a trabalhar esses aspectos, controlando a mente para não permitir que a ansiedade tire o foco do presente e livrando dos pensamentos negativos que o transtorno traz.

