Com venda de joias folheadas, consultora consegue formar filhos e conquistar liberdade financeira

Essa história começa em 2002 e tem como autora Izaleia Quaresma. Enquanto o marido trabalhava fora, ela mantinha a casa em ordem e cuidava dos três filhos, mas a vida mudou quando o parceiro ficou desempregado. “As coisas ficaram muito difíceis mas eu precisava manter meus filhos estudando, então, ali, tomei a decisão de que precisaria sair de casa e encontrar alguma fonte de renda”, conta Izaleia.

Foi uma vizinha que a incentivou a vender joias folheadas. “Ela já vendia e disse ‘vai, menina, vende Rommanel que vais conseguir uma boa renda’”. Izaleia pegou dinheiro emprestado com a cunhada e fez sua primeira compra, mesmo insegura. Sem experiência com venda, a primeira peça que conseguiu vender foi a de valor mais alto. “Isso me deu motivação e com parte do dinheiro eu fiz uma nova compra. No primeiro mês eu fiz três compras, paguei todas elas e com o lucro adquiri novas peças para o mês seguinte e assim o negócio foi girando”, conta a consultora.

Conquistas

Em um ano, Izaleia tinha capital de giro, mercadoria e continuou a investir nos filhos, que eram sua grande preocupação. "Consegui formar meus três filhos com o dinheiro da consultoria, pagava transporte, que muitas vezes era da economia do meu [transporte], porque escolhia ir a pé para vender as peças e guardava o dinheiro de ônibus para os meus filhos, e foi como consultora que pagava lanche, almoço e todos os custos dos estudos deles”, complementa de forma orgulhosa.

Izaleia Quaresma acreditou e se dedicou à venda de joias folheadas Rommanel e hoje conquistou a sua liberdade financeira e ajuda familiares (Arquivo pessoal)

A consultora tem uma lista de conquistas alcançadas com o trabalho: 15 anos da filha, carteira de habilitação dela e dos filhos, o primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto automóvel, festa de formatura de cada um dos filhos, melhorias na casa, viagens, e a lista não para.

“Além de tudo isso eu consegui ajudar muito meus pais e quem eu ia vendo que precisava de ajuda. Fico feliz de dar uma assistência maior para a saúde da minha mãe. Para alcançar tudo isso tive obstáculos, claro, sempre vão ter, mas foquei no meu trabalho de consultora para melhorar a vida dos meus filhos e hoje sou livre. Não vendo só na capital, pego meu carro e viajo pelo interior, tenho clientes fixas e todo ano conquisto novas clientes. Até hoje me sustento apenas com o trabalho da consultoria de folheados Rommanel”.

Izaleia recomenda entrar no segmento e diz que há espaço para todos. “Tem gente que diz ‘vou tentar’, mas tem que ter confiança de que vai vender e persistir. Eu comecei por necessidade e hoje eu tenho prazer em vender. É muito gratificante vender algo de qualidade”, finaliza.

A venda de joias folheadas transformou a vida de Izaleia, assim como vem transformando a de outras consultoras, permitindo realização profissional e estabilidade financeira.

